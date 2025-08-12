Empezó IDEA en Rosario: expectativa por el cierre conjunto de Pullaro y Llaryora

FOTO: Pablo Javkin alentó a los empresarios a confiar en el proceso de seguridad de Rosario

En la Bolsa de Comercio de Rosario comenzó este martes una nueva edición del encuentro regional del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), con la presencia de los principales dirigentes políticos y empresarios de la región Centro. La jornada, que reúne a referentes de distintos sectores para debatir sobre desafíos y oportunidades, tendrá como cierre un panel conjunto de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Desde la Bolsa de Comercio, Cadena 3 es el único medio con base dentro del recinto. La apertura estuvo a cargo del empresario Lisandro Rosental y contó con un mensaje del intendente Pablo Javkin, orientado a alentar a los empresarios a confiar en el proceso de recuperación de la ciudad tras la crisis de seguridad.

El intendente agradeció a líderes del Cono Sur “haber venido el año pasado en el peor momento de la historia de la ciudad”. Sin nombrar a Milei, Pullaro o Llaryora (los gobernadores cierran), pidió “alinear” políticas públicas con regiones productivas.

En la agenda de debates figuran temas clave como agroindustria, energía, minería, el complejo automotriz, infraestructura vial y portuaria, y el futuro del trabajo. Entre los oradores se destaca el presidente de Renault, Pablo Sibilla, quien expondrá sobre innovación y competitividad.

El momento político más esperado será a las 18, cuando Pullaro y Llaryora se sienten juntos para exponer su mirada sobre políticas públicas provinciales, inversiones, capital humano y una agenda federal que —según adelantan— podría proyectarse hacia 2027.

El encuentro regional en Rosario funciona también como antesala del 61° Coloquio IDEA, que se realizará en octubre en Mar del Plata. Allí, con el telón de fondo de la gira que el presidente Javier Milei prepara por cinco provincias —incluyendo Santa Fe y Córdoba)—, los gobernadores buscarán mostrar sintonía y moderación en un clima político marcado por la fatiga social frente a los extremos.