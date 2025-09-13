Emocionante homenaje al Papa Francisco con drones en el Vaticano

La Plaza de San Pedro en el Vaticano se llenó de personas que presenciaron un espectáculo sin precedentes. Miles de drones iluminaron el cielo romano en un emotivo homenaje al papa Francisco, como parte del concierto gratuito titulado "Grace for the World".

Este evento cultural se destacó por reunir a grandes artistas internacionales y se realizó en el marco del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, que surgió tras la publicación en 2020 de la encíclica Fratelli Tutti, donde Francisco abogó por un mundo basado en la paz y la solidaridad.

Drones form the face of Pope Francis at the Vatican, while Andrea Bocelli & US rapper Jelly Roll sing Amazing Grace.



Comes as part of tonight’s“Grace for the World” concert closing 3rd annual World Meeting on Human Fraternity, born from Pope Francis’ Fratelli Tutti pic.twitter.com/zXqWWZ9R4j — Michael Haynes ???? (@MLJHaynes) September 13, 2025

El momento más conmovedor del evento ocurrió cuando Andrea Bocelli y el rapero estadounidense Jelly Roll interpretaron el himno religioso "Amazing Grace". Mientras las notas resonaban en la plaza, más de 3500 drones dibujaron la cara del papa argentino en el cielo nocturno.

La producción del concierto implementó una tecnología innovadora que no había sido utilizada anteriormente en el Vaticano. El espectáculo fue transmitido en directo por cadenas internacionales, lo que permitió que el homenaje trascendiera fronteras.