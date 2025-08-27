En vivo

Sociedad

El Ministerio de Salud de Río Negro invalidó el caso sospechoso de intoxicación por fentanilo

Días atrás la cartera sanitaria provincial había elevado la notificación del caso al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por el cuadro compatible.

27/08/2025 | 08:45Redacción Cadena 3

FOTO: El Ministerio de Salud de Río Negro invalidó el caso sospechoso de intoxicación por fentanilo

El Ministerio de Salud de Río Negro declaró inválido el caso sospechoso de intoxicación por fentanilo contaminado luego de la investigación epidemiológica exhaustiva, los resultados de los análisis de laboratorio pertinentes y el seguimiento clínico del paciente.

El 19 de agosto de este año la cartera sanitaria provincial informó a través de un comunicado que habían elevado la notificación de un caso sospechoso al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por el cuadro compatible de un paciente asociado al fentanilo adulterado de los laboratorios HBL Pharma y Ramallo S.A.

Casi 10 días después, “se confirmó que el cuadro no guarda relación con la partida de medicamentos contaminados” y que el paciente, que recibió atención en una institución privada de salud de Viedma, “ha evolucionado favorablemente”.

Aun así, las autoridades sanitarias detallaron que el Gobierno de Río Negro mantiene la vigilancia activa sobre los stocks de medicamentos en el sistema de salud público y privado, en estrecha colaboración con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

“Se reitera que se ha completado el retiro preventivo de todas las ampollas del laboratorio en cuestión”, concluyeron.

De este modo, por ahora, las jurisdicciones que informaron casos, tanto confirmados como sospechosos, son Santa Fe, Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué declaró el Ministerio de Salud de Río Negro? Invalidó un caso sospechoso de intoxicación por fentanilo tras estudios.

¿Cuándo se notificó el caso sospechoso? El 19 de agosto de 2025.

¿Qué relación tuvo el caso con los medicamentos contaminados? Se confirmó que no guardaba relación con la partida contaminada.

¿Cómo evolucionó el paciente? El paciente ha evolucionado favorablemente.

¿Qué jurisdicciones informaron casos? Santa Fe, Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba.

[Fuente: Noticias Argentinas]

