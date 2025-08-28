FOTO: El hermano de Melchor Rodrigo criticó el juicio a Felipe Pettinato por su muerte

El hermano de Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió a causa de graves quemaduras por un incendio en su departamento, criticó la postergación del juicio contra Felipe Pettinato y manifestó: “Es muy doloroso para todos”.

El debate oral y público, que tiene como principal imputado al hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, iba a comenzar el lunes 8 de septiembre, pero fue diferido para febrero porque un magistrado que era suplente presentó la renuncia.

Hernán Rodrigo, el hermano de Melchor, expresó su bronca en diálogo con la agencia Noticias Argentinas: “¿Faltando tan pocos días para el comienzo del juicio renuncia el juez? Está todo muy manoseado”.

“Sinceramente no sé qué pensar cuando me enteré que Tamara Pettinato fue a la Quinta de Olivos a pedir por el tema del hermano”, mencionó el familiar de la víctima.

En este marco, el hombre remarcó que el hecho habría cobrado sentido en el momento que Felipe fue trasladado a un hotel privado “cinco estrellas”, donde “lo guardaron”: “Ni siquiera estuvo detenido y tampoco lo indagaron, no entiendo nada de lo que pasa”.

Rodrigo calificó el caso de “emblemático” porque “le llama poderosamente la atención” que “nadie ponga los huevos sobre la mesa” en un suceso tan grave: “Quizás hay algo turbio detrás de todo esto”.

El hecho

Durante la mañana del 16 de mayo de 2022 Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23.00 se desató un incendio en el interior del departamento, ante lo cual Pettinato salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino quiso sofocar las llamas, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

La autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”, y se detectó además que padecía una cardiopatía.