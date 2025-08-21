El Gobierno designó a un nuevo titular de la Agencia de Discapacidad

El Gobierno Nacional tomó medidas inmediatas tras el escándalo de los audios que involucraron a Diego Spagnuolo, quien fue destituido de su cargo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La intervención del organismo fue oficializada pocas horas después de su despido, y Alejandro Alberto Vilches fue designado como el nuevo interventor.

Manuel Adorni, vocero presidencial, comunicó que la "primera misión" de Vilches consistiría en llevar a cabo una "profunda auditoría en el área". Adorni también destacó que las pensiones por invalidez habían sido históricamente una "caja de la política" y que el Gobierno se comprometía a desmantelar esta situación.

Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad.



El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria.



Su primera misión será realizar una profunda… — Manuel Adorni (@madorni) August 21, 2025

La intervención se produjo tras la destitución de Spagnuolo, quien estaba implicado en grabaciones que denunciaban una supuesta red de cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos. En este contexto, Adorni anunció que el nuevo interventor se enfocaría en la gestión de auditorías y la revalidación de pensiones, con el objetivo de "garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan". Vilches, un médico especializado en gestión de sistemas de salud, se desempeñaba previamente como Secretario de Gestión Sanitaria.

La rápida designación de Vilches y el anuncio de una auditoría profunda reflejaron la intención del Ejecutivo de responder de manera decidida a uno de los mayores escándalos que enfrentaba, buscando controlar un área sensible y asegurar la transparencia en la gestión de la discapacidad en el país.