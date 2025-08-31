El domingo en Rosario llega con tormentas, ráfagas fuertes y 21 grados
El SMN anticipa lluvias durante toda la jornada con probabilidad de hasta el 100%, vientos del sur y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
31/08/2025 | 09:35Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los paraguas estarán abiertos durante todo el día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Rosario tendrá este domingo 31 de agosto una jornada marcada por lluvias y tormentas en distintos momentos del día.
Las probabilidades de precipitaciones se ubican entre el 70% y el 100% durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde rondarán entre el 40% y el 70%.
La temperatura mínima prevista es de 16 grados y la máxima alcanzará los 21.
En cuanto al viento, se esperan registros del sector sur con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, acompañados por ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.
El organismo nacional recomendó tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y la presencia de ráfagas intensas.