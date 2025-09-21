El domingo de primavera amaneció soleado en Córdoba: cómo seguirá el tiempo

FOTO: El Parque del Chateau, una de las opciones para disfrutar el domingo al aire libre.

Este domingo 21 de septiembre, la primavera llega a Córdoba con una jornada que amaneció soleada, aunque para la tarde se prevé mayor nubosidad, pero, en principio, sin las lluvias que se anunciaban originalmente.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una máxima de 20° y una mínima de 11°, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones es baja, de entre 0 y 10%.

El lunes 22 el panorama mejora con cielo mayormente despejado y un notable ascenso en la temperatura: la mínima se ubicará en 7° y la máxima alcanzará los 25°. Los vientos se mantendrán moderados del sector sur y la jornada transcurrirá sin lluvias, anticipando un arranque de semana más cálido y estable.

El martes 23 y el miércoles 24 continuarán con buenas condiciones meteorológicas. Para el martes se espera una mínima de 8° y máxima de 24°, con cielo algo nublado y ráfagas de viento del sur en horas de la tarde. El miércoles se presentará con similares características, aunque más fresco al amanecer, con 6° de mínima y 22° de máxima.

Hacia el jueves 25 y viernes 26, el calor se hará sentir nuevamente en la capital provincial. El SMN anticipa máximas de entre 25° y 28°, con mañanas frescas y tardes soleadas. El sábado 27 podría llegar con un leve aumento de nubosidad y chances bajas de precipitaciones, aunque la tendencia general indica que la primavera arranca con predominio de buen tiempo en Córdoba.