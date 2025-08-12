El abogado de Cristian Graf afirmó que "no tenía ninguna relación" con Diego Fernández Lima
"No puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación", dijo el letrado Martín Díaz.
12/08/2025 | 20:12Redacción Cadena 3
FOTO: El abogado de Cristian Graf afirmó que "no tenía ninguna relación" con Diego Fernández Lima
El abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, señaló que su cliente "no tenía relación" con la víctima.
"No puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación", afirmó el letrado Martín Díaz.
En declaraciones a la prensa, Díaz resaltó que el cuerpo del adolescente estuvo enterrado durante 41 años, cuyos restos óseos fueron hallados en "la medianera en el límite de dos propiedades, una de ellas de la familia de mi cliente".
"No nos consta que haya algún tipo de amistad", añadió, y destacó: "Cristian Graf no tenía relación ni vínculo".
De acuerdo al testimonio del defensor del hombre de 58 años, Graf y Fernández Lima concurrían a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 al igual que "350 chicos".
El fiscal Martín López Perrando solicitó que Graf sea citado a declaración indagatoria por los delitos de "encubrimiento agravado" y "supresión de evidencia".
Lectura rápida
¿Quién es Cristian Graf? Es el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima.
¿Qué afirmó su abogado? Aseguró que Graf "no tenía relación" con la víctima y que no hay imputación.
¿Qué solicitó el fiscal? El fiscal Martín López Perrando pidió que Graf sea llamado a declaración indagatoria.
¿Dónde se halló el cuerpo? El cuerpo estuvo enterrado durante 41 años en "la medianera en el límite de dos propiedades".
¿Cuántos chicos concurrían a la escuela? Graf y Fernández Lima concurrían a la misma escuela con alrededor de "350 chicos".
[Fuente: Noticias Argentinas]