Sociedad

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

Uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina estuvo acompañado por su abogado, Martín Magram, quien también representa a sus hijos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, actuales directores de la empresa. 

29/08/2025 | 19:13Redacción Cadena 3

FOTO: Eduardo Kovalivker.

El empresario Eduardo Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó este viernes ante el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py para entregar su teléfono celular, cumpliendo con la orden de requisa que pesaba sobre él en el marco de la investigación por los audios vinculados a presuntas maniobras de corrupción.

Kovalivker estuvo acompañado por su abogado, Martín Magram, quien también representa a sus hijos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, actuales directores de la empresa. Por la mañana, el representante legal de la compañía, Santiago Kent, se había presentado brevemente en la fiscalía. Eduardo, retirado del negocio y dedicado a la escritura, aguardó unos minutos afuera antes de ingresar y permaneció en el edificio poco más de una hora.

Tras su salida, el empresario aseguró confiar en que la investigación judicial pondrá fin al “escándalo mediático” que rodea a su empresa, y defendió que la compañía “está en orden”. Según indicó La Nación, no se había presentado antes debido a un episodio de presión arterial alta.

Hasta el momento, la Justicia intenta acceder al contenido de los teléfonos de los hijos de Kovalivker, que fueron entregados sin la clave de apertura. La empresa israelí Cellebrite, que desarrolla el software utilizado por las fuerzas de seguridad para desbloquear celulares, informó al Ministerio Público que no cuenta con la tecnología necesaria para acceder al dispositivo Samsung de última generación de Jonathan.

En cambio, la fiscalía dispone de una copia del celular del exfuncionario Diego Spagnuolo, representado desde ayer por los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.

