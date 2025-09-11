FOTO: Dramático operativo en Retiro: se incendió el polígono de la Armada y volcó una ambulancia del SAME

Un incendio se desató esta mañana en el polígono de tiro del Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina en el barrio porteño de Retiro, y una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar volcó a pocos metros, generando un doble operativo de emergencia.

El fuego, según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, comenzó en un sector del contrafrente del polígono, un área ubicada junto a la playa de estacionamiento en Comodoro Py al 2000, sin que se viera afectado el edificio principal. El personal de la Armada confirmó que el polígono fue evacuado por completo y no se reportaron heridos por el siniestro.

El vuelco de la ambulancia

Mientras las dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaban para controlar las llamas, una ambulancia del SAME que se dirigía al operativo volcó sobre la avenida Comodoro Py. El conductor del vehículo tuvo que ser auxiliado por los integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito y luego fue asistido por personal sanitario.

En el operativo general participaron múltiples dotaciones, incluyendo una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.

Lectura rápida ¿Qué ocurrió en el polígono de la Armada? Un incendio se desató en el polígono de tiro del Edificio Libertad en Retiro. ¿Quiénes manejaron el incendio? Bomberos de la Ciudad combatieron las llamas en el lugar. ¿Qué sucedió con la ambulancia del SAME? Volcó mientras se dirigía al lugar del incendio. ¿Hubo heridos en el incidente? No se reportaron heridos por el incendio ni el vuelco de la ambulancia. ¿Qué servicios de emergencia participaron? Participaron bomberos, el Grupo Especial de Rescate y la Brigada de Emergencias Especiales.

[Fuente: Noticias Argentinas]