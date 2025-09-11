Dramático operativo en Retiro: se incendió el polígono de la Armada y volcó una ambulancia del SAME
Bomberos de la Ciudad combatieron un fuego en el polígono de tiro de la Armada. Una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar volcó a metros del predio.
11/09/2025 | 13:05Redacción Cadena 3
FOTO: Dramático operativo en Retiro: se incendió el polígono de la Armada y volcó una ambulancia del SAME
Un incendio se desató esta mañana en el polígono de tiro del Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina en el barrio porteño de Retiro, y una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar volcó a pocos metros, generando un doble operativo de emergencia.
El fuego, según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, comenzó en un sector del contrafrente del polígono, un área ubicada junto a la playa de estacionamiento en Comodoro Py al 2000, sin que se viera afectado el edificio principal. El personal de la Armada confirmó que el polígono fue evacuado por completo y no se reportaron heridos por el siniestro.
El vuelco de la ambulancia
Mientras las dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaban para controlar las llamas, una ambulancia del SAME que se dirigía al operativo volcó sobre la avenida Comodoro Py. El conductor del vehículo tuvo que ser auxiliado por los integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito y luego fue asistido por personal sanitario.
En el operativo general participaron múltiples dotaciones, incluyendo una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el polígono de la Armada? Un incendio se desató en el polígono de tiro del Edificio Libertad en Retiro.
¿Quiénes manejaron el incendio? Bomberos de la Ciudad combatieron las llamas en el lugar.
¿Qué sucedió con la ambulancia del SAME? Volcó mientras se dirigía al lugar del incendio.
¿Hubo heridos en el incidente? No se reportaron heridos por el incendio ni el vuelco de la ambulancia.
¿Qué servicios de emergencia participaron? Participaron bomberos, el Grupo Especial de Rescate y la Brigada de Emergencias Especiales.
[Fuente: Noticias Argentinas]
Lo más visto
Expulsados. "A los ojos de ellos, somos criminales", dijo un argentino deportado de EE.UU.
El avión de Omni Air International aterrizó pasadas las 3 de este jueves. Cinco, de los diez que llegaron, no registran antecedentes penales.
Conmoción en Mendoza. Conocido empresario se accidentó en su bici: no mueve los brazos ni las piernas
Se trata de Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán. Sufrió un grave accidente en bicicleta que le causó una severa lesión medular y lo mantiene internado en el Hospital del Carmen.
Conmoción en EE.UU.. Espeluznante: se conoció un nuevo video del crimen de Iryna Zarutska
Se trata de la refugiada ucraniana apuñalada fatalmente en un tren en Charlotte.
Cuenta regresiva. Mundial 2026: así serán los horarios de los partidos de Argentina
Se conocieron las cuatro franjas horarios que tendrá la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Sociedad
Intento de hurto en la capital. Detienen a un hombre en Palermo por intentar robar auto con inhibidor de señal
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cerviño y Paunero, donde un transeúnte alertó a un efectivo de la Comisaría Vecinal 14C.
Horas de angustia. Desapareció un argentino en Río de Janeiro: "Entiendo que es un secuestro"
Se trata de Alejandro Ainsworth, de 54 años, de quien nada se sabe desde el pasado domingo. Se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.
Incidente en la ciudad de Buenos Aires. Dramático operativo en Retiro: se incendió el polígono de la Armada y volcó una ambulancia del SAME
Bomberos de la Ciudad combatieron un fuego en el polígono de tiro de la Armada. Una ambulancia del SAME que se dirigía al lugar volcó a metros del predio.
Compromiso con la comunidad. Tregar donará 20 mil copas de leche al Banco de Alimentos de Córdoba
Lo anunció en Cadena 3 el gerente de calidad de la firma, José María Pighin. Así, la compañía se une para combatir la inseguridad alimentaria en la provincia.
Operativos en Argentina y vecinos. Operativo "Salida x 2": extraditados por narcotráfico y violencia de género
Uno fue derivado a Uruguay y el otro a Chile.
Podcast
La otra mirada
Podcast
La mesa de café
Podcast
La quinta pata del gato
Podcast
3x1=4
Podcast
El dato confiable
Podcast
Política esquina Economía
Podcast
Abrapalabra
Podcast
Cuadro de Situación
Podcast
Los editoriales de Alberto Lotuf
Podcast
Agenda económica
Podcast