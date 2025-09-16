En vivo

Sociedad

Dos gendarmes fueron condenados a 8 años de prisión por drogar y violar a una compañera

Los gendarmes fueron esposados en la sala de audiencias y trasladados de inmediato a un establecimiento penitenciario.

16/09/2025 | 15:55Redacción Cadena 3

FOTO: Dos gendarmes fueron condenados a 8 años de prisión por drogar y violar a una compañera

Un tribunal de Santiago del Estero condenó a 8 años de prisión efectiva a dos gendarmes acusados de abusar sexualmente de una compañera en 2019.

La sentencia recayó sobre Williams Jovani Romero, oriundo de Misiones, y Rolando Esteban Ríos, de Salta, quienes al momento de los hechos cumplían funciones como jefe y subalterno.

Según la denuncia que manifestó en el portal Diario Panorama, la víctima, una gendarme de Buenos Aires, fue obligada a ingerir cervezas mezcladas con pastillas la noche del 19 de octubre de 2019 en el Dique Los Quiroga. Posteriormente, los acusados consumaron el ataque sexual en conjunto.

El tribunal, integrado por los jueces Graciela Viana de Avendaño, Rosa Falco y Julio Carmelo Vidal, los declaró culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal, además, dispuso la revocación inmediata de las excarcelaciones que habían tenido durante la investigación.

Tras la lectura del fallo, los gendarmes fueron esposados en la sala de audiencias y trasladados de inmediato a un establecimiento penitenciario.

[Fuente: Noticias Argentinas]

