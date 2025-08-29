Doble homicidio en Neuquén: acusan a dos jóvenes y fijan prisión preventiva

Dos jóvenes fueron imputados y les fijaron prisión preventiva acusados de doble homicidio en la provincia de Neuquén en medio de un conflicto entre bandas de vieja data.

El asistente letrado Federico Cuneo, con la supervisión del fiscal jefe Gastón Liotard, formuló cargos contra C.D.V y J.J.C, acusados de haber asesinado a dos jóvenes en el Barrio Nehuen Che de Cutral Co.

Según la investigación, todo comenzó con un enfrentamiento previo entre dos grupos que se concentraban en diferentes viviendas del barrio, por un lado, las víctimas Nicolás Piovesan y Junior Riquelme; y por el otro, los imputados.

En la audiencia, se destacó que todo comenzó el 23 de agosto durante la tarde cuando el acusado J.J.C se desplazó en un auto dorado hasta la casa de una de las víctimas y efectuó disparos de arma de fuego, sin causar víctimas. En represalia, Piovesan y Riquelme hicieron lo mismo, también sin herir a nadie.

La situación no frenó ahí. Tres días más tarde, el martes 26 de agosto a las 2:00 de la madrugada, Piovesan conducía una moto junto a Riquelme, cuando fueron perseguidos por un auto negro conducido por C.D.V y en el que también se trasladaba J.J.C.

En ese contexto, los imputados efectuaron múltiples disparos, que provocaron la muerte de ambos jóvenes. Desde el Ministerio Público Fiscal provincial indicaron que Piovesan recibió tres impactos en la espalda que atravesaron órganos vitales, mientras que Riquelme sufrió dos heridas de arma de fuego, una de ellas en el cuello, de carácter mortal. Luego del hecho, los acusados huyeron del lugar.

De esta manera, al comprobar los hechos, se consideró que ambos actuaron “con alevosía y premeditación”, por lo que les imputó el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y uso de armas de fuego, en calidad de coautores.

Tras escuchar a las partes, el juez Ignacio Pombo tuvo por formulados los cargos, pero sin el agravante del concurso premeditado de dos o más personas, y fijó el plazo de investigación en los cuatro meses.

Respecto del cambio de la calificación, el magistrado sostuvo que, por el momento, la fiscalía no acreditó la premeditación, e interpretó que el requisito del acuerdo de “dos o más personas”, implica que sean “más de dos”.

Debido al riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso, Cuneo y el fiscal jefe Liotard solicitaron al juez de garantías la prisión preventiva para ambos imputados, la cual tendrá, por ahora, una duración de dos meses.

Otro intento de homicidio

Los representantes del MPF también acusaron a C.D.V por otro intento de homicidio, en este caso, cometido el 17 de agosto, y por el que no se lo había podido acusar debido a que se encontraba en rebeldía.

El hecho se desarrolló a la medianoche, cuando la víctima estaba en la vereda de su vivienda tomando bebidas alcohólicas. Se relató que hasta ese lugar se acercó C.D.V y, a pocos metros, efectuó entre cinco y seis disparos, tres de los cuales impactaron en la víctima, que debió ser internada debido a la gravedad de las heridas.

Cuneo calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor (artículos 79; 41 bis y 45 del Código Penal). En este caso, el juez tuvo por formulados los cargos tal como los planteó el asistente letrado.