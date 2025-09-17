FOTO: Día Mundial de la Seguridad del Paciente: reportar efectos adversos ayuda a la seguridad

En el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, los especialistas destacaron que detrás de cada tratamiento hay años de investigación, procesos de elaboración y controles de calidad constantes que, en combinación con un riguroso sistema de farmacovigilancia, aseguró medicamentos seguros y eficaces para toda la comunidad.

Cada medicamento y vacuna que llegó a manos de los pacientes fue el resultado de años de investigación y de una rigurosa cadena de controles diseñada para garantizar su eficacia y seguridad.

La seguridad, sin embargo, no terminó en la etapa de desarrollo y se mantuvo activa durante toda la vida útil de un medicamento y vacuna gracias a un sistema de farmacovigilancia que permitió complementar los controles de laboratorio con la experiencia cotidiana de pacientes y profesionales de la salud.

En Argentina, este proceso se canalizó a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG) de la ANMAT, con el objetivo de detectar, evaluar y prevenir problemas vinculados al uso de medicamentos.

“Cuando desarrollamos un medicamento o vacuna en nuestro propósito de innovar para mejorar y salvar vidas, lo hicimos conscientes de que siempre hay persona detrás confiando en nuestra priorización de la seguridad de quienes los usan.” expresó el Dr. Jaime Ruiz, director médico.

La farmacovigilancia se apoyó en la notificación espontánea, voluntaria y confidencial de sospechas de reacciones adversas, realizada por instituciones de salud, organismos públicos, la industria farmacéutica y, cada vez más, por los propios pacientes y sus familias.

Cada reporte, por mínimo que pareciera, pudo marcar la diferencia: permitió ajustar prospectos, sumar advertencias, restringir usos o implementar medidas especiales cuando la evidencia lo ameritó.

Desde la industria farmacéutica se recomendó reportar los eventos relacionados con medicamentos y vacunas durante todo su ciclo de vida, así como posibles interacciones con otros fármacos, alimentos o alcohol.

También se promovió la notificación de cualquier reacción esperada o inesperada, en especial aquellas que requirieron atención médica, con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad de los tratamientos.

La combinación de procesos de control rigurosos y un sistema de vigilancia robusto garantizó medicamentos seguros y eficaces. La calidad y la seguridad fueron mucho más que un requisito formal: fueron la base de la confianza en los tratamientos y del fortalecimiento del sistema de salud.