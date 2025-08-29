Día del Gamer: revelan las valoraciones de los jugadores en el EA FC 26

FOTO: La tapa del EA FC 26, con Jude Bellingham y Jamal Musiala como protagonistas.

EA Sports FC 26: así quedaron las valoraciones oficiales de los mejores futbolistas

En las últimas horas se dieron a conocer las puntuaciones oficiales que tendrán los futbolistas de cara al lanzamiento de EA Sports FC 26, la nueva entrega de la franquicia antes conocida como FIFA. El videojuego, que incorporó por primera vez a las jugadoras en 2015, publica cada año una valoración general para cada futbolista basada en atributos como velocidad, precisión de remate, regate y criterios defensivos.

Los mejores del mundo

Según la lista oficial, los máximos puntajes entre los hombres los comparten el delantero francés Kylian Mbappé y el egipcio Mohamed Salah, ambos con 91 puntos sobre 100. Entre las mujeres, las mejor puntuadas son las mediocampistas españolas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, también con 91.

Con 90 puntos aparecen dos jugadores del Manchester City —el mediocampista titular del Balón de Oro Rodri y el delantero Erling Haaland—, además del defensor Virgil van Dijk y dos jóvenes que serán protagonistas en la próxima temporada: Jude Bellingham y Ousmane Dembélé.

Entre los que arrancan con 89 se encuentran figuras como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha (Barcelona), el delantero Harry Kane y tres jugadores del Real Madrid: el arquero Thibaut Courtois, el mediocampista Federico Valverde y el extremo Vinícius Jr., quien perdió un punto respecto a FC 25.

Los argentinos en el top

En lo que respecta a los futbolistas argentinos, el más destacado es por segundo año consecutivo el delantero Lautaro Martínez, con 88 puntos. Lo sigue Julián Álvarez con 87, mientras que Lionel Messi aparece con 86, su puntuación más baja desde 2007 y una tendencia a la baja que se observa desde la edición FIFA 19.

En la liga local, EA Sports FC 26 ubica a seis jugadores en la valoración máxima del torneo (78): Ander Herrera y Leandro Paredes (Boca); Franco Armani, Jeremías Ledesma, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (River); y Adrián “Maravilla” Martínez (Racing).

Clubes argentinos

River es el equipo argentino mejor representado en el juego, con 16 jugadores de oro (más de 75 de valoración), seguido por Boca con 11 y Racing con ocho.

Fútbol femenino

En el apartado femenino, las cinco mejores jugadoras pertenecen al Barcelona: además de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas (91), figuran la delantera Caroline Graham Hansen (90), la defensora Mapi León y la mediocampista Patricia Guijarro (ambas con 89).

Datos del juego

EA Sports FC 26 incluye más de 20.000 jugadores licenciados, 750 clubes y selecciones y más de 35 ligas, además de competiciones con licencias exclusivas como la Copa Libertadores y la UEFA Champions League. El juego estará disponible globalmente a partir del 26 de septiembre y promete mejoras en la jugabilidad tras “escuchar los reclamos de los usuarios”.