FOTO: Detuvieron en Salta al integrante de una organización criminal trasnacional

Un integrante de la organización criminal trasnacional, conocida como “Clan Brizuela”, fue capturado en la provincia de Salta tras ser buscado durante meses por formar parte del operativo en marzo de 2024 donde se decomisaron más de 861 kilos de cocaína ocultos entre un cargamento de zapallos.

En esta ocasión, personal de Gendarmería Nacional, perteneciente a la Unidad de Inteligencia Criminal Córdoba, logró detener en Salta a un ciudadano que era buscado por ser integrante de una banda delictiva dedicada al narcotráfico.

Según informaron, el sujeto, para evitar ser detectado, había recurrido a una usurpación de identidad, con datos reales de la persona a quien le corresponde el DNI, logrando reemplazar en los sistemas solo la imagen de quien portara el documento.

Aun así, la ardua investigación permitió dar con el sujeto, motivo por el cual se realizó un allanamiento donde se logró la captura del acusado.

A su vez, se registró una finca ubicada en General Güemes donde se secuestraron municiones de diferentes calibres, un vehículo, documentación y demás elementos de interés a la causa.

La última captura en este caso había ocurrido en junio de este año cuando, en coordinación con la Red de Búsqueda Activa de Fugitivos de AMERIPOL y colaboración de la Policía Nacional Boliviana, se logró detener al proveedor del Clan Brizuela, que distribuía cocaína desde Bolivia hacia las provincias de Salta y Jujuy.

La causa se inició el 25 de marzo de 2024 cuando los gendarmes interceptaron a la altura del Puesto Fijo “El Naranjo”, en Salta, un camión con acoplado que, entre la mercadería, había un total de 840 paquetes con droga.

En ese momento se logró la detención de tres integrantes y durante este casi año y medio continuaron las investigaciones para dar con los otros implicados.