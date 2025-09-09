FOTO: Detuvieron a una mujer por comercializar medicamentos sin autorización: más de $20 millones incautados

Una mujer fue detenida acusada de comercializar medicamentos sin autorización en la provincia de Córdoba y durante el allanamiento se incautaron más de $20 millones. La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por el Colegio de Farmacéuticos.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en un inmueble sobre la calle Watt al 4600, en el barrio Estación Ferreyra, donde se logró detener a una mujer que utilizaba una página web con acceso público para comercializar medicamentos sin la debida autorización.

Dicho lugar era utilizado para acopio de fármacos y allí secuestraron una máquina de contar billetes, más de $23 millones, 1.926 cajas, 874 blíster sueltos, 74 botellas, 18 sobres y 328 comprimidos de psicofármacos y medicamentos, además de 196 frascos estériles y 32 test de embarazo.

“Todos ellos en distintas presentaciones correspondientes a reconocidas marcas comerciales como Tafirol, Sertal, Actron, Buscapina, Ibuprofeno, Diclofenac, Amoxidal, Bayaspirina, Novalgina y Paracetamol, entre otras”, destacaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial.

Las autoridades informaron que la cantidad de medicamentos incautados “supera ampliamente el stock habitual de una farmacia habilitada”, lo que evidencia la clandestinidad y el volumen de las operaciones.

Respecto a la mujer investigada, se le imputa la violación al Artículo 204 del Código Penal, la cual sanciona la venta de sustancias medicinales por parte de quienes carezcan de autorización para su comercialización. El delito atenta contra la salud pública.

En el caso intervino la Fiscalía del Primer Turno, sumado a la Dirección de Investigación Operativa (DIO) y el Colegio de Farmacéuticos.