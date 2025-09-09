En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detuvieron a una mujer por comercializar medicamentos sin autorización: más de $20 millones incautados

La denuncia fue presentada por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.

09/09/2025 | 13:49Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a una mujer por comercializar medicamentos sin autorización: más de $20 millones incautados

Una mujer fue detenida acusada de comercializar medicamentos sin autorización en la provincia de Córdoba y durante el allanamiento se incautaron más de $20 millones. La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por el Colegio de Farmacéuticos.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en un inmueble sobre la calle Watt al 4600, en el barrio Estación Ferreyra, donde se logró detener a una mujer que utilizaba una página web con acceso público para comercializar medicamentos sin la debida autorización.

Dicho lugar era utilizado para acopio de fármacos y allí secuestraron una máquina de contar billetes, más de $23 millones, 1.926 cajas, 874 blíster sueltos, 74 botellas, 18 sobres y 328 comprimidos de psicofármacos y medicamentos, además de 196 frascos estériles y 32 test de embarazo.

“Todos ellos en distintas presentaciones correspondientes a reconocidas marcas comerciales como Tafirol, Sertal, Actron, Buscapina, Ibuprofeno, Diclofenac, Amoxidal, Bayaspirina, Novalgina y Paracetamol, entre otras”, destacaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial.

Las autoridades informaron que la cantidad de medicamentos incautados “supera ampliamente el stock habitual de una farmacia habilitada”, lo que evidencia la clandestinidad y el volumen de las operaciones.

Respecto a la mujer investigada, se le imputa la violación al Artículo 204 del Código Penal, la cual sanciona la venta de sustancias medicinales por parte de quienes carezcan de autorización para su comercialización. El delito atenta contra la salud pública.

En el caso intervino la Fiscalía del Primer Turno, sumado a la Dirección de Investigación Operativa (DIO) y el Colegio de Farmacéuticos.

Lectura rápida

¿Quién fue detenida? Una mujer que comercializaba medicamentos sin autorización.

¿Dónde ocurrió esto? En la provincia de Córdoba, en el barrio Estación Ferreyra.

¿Cuánto dinero se incautó? Más de $20 millones, además de una gran cantidad de medicamentos.

¿Qué delitos se imputan? La violación al Artículo 204 del Código Penal por comercializar sin autorización.

¿Qué organismos intervinieron? La Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Fiscalía del Primer Turno y el Colegio de Farmacéuticos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho