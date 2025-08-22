FOTO: Detuvieron a un motochorro colombiano en Palermo por robar un celular

Un motochorro de nacionalidad colombiana fue detenido este viernes en el barrio porteño de Palermo, poco después de haberle robado a una mujer un teléfono celular de alta gama.

El hecho ocurrió en la calle Costa Rica entre Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro, donde una joven de 29 años fue sorprendida por un hombre, quien iba a bordo de una moto y le arrebató el teléfono cuando caminaba con su mascota.

Poco después, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A que realizaban un control preventivo advirtieron al sospechoso, quien intentó escapar a bordo de una moto negra, pero tras una persecución fue interceptado en Armenia al 2.400, a pocas cuadras del lugar donde había perpetrado el robo.

Al momento de la detención, el imputado llevaba consigo el celular sustraído, un casco gris y guantes, además de otro teléfono que había intentado desbloquear. La damnificada se presentó en la comisaría y reconoció su dispositivo mediante el sistema de reconocimiento facial, recuperándolo de inmediato.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, a cargo de la Dra. Ángeles Maiorano, Secretaría N°169 que imputó al involucrado por el delito de robo.