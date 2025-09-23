FOTO: Detuvieron a un hombre por un fraude millonario en La Plata

Un hombre identificado como Omar Puente fue detenido en el marco de una investigación por un presunto esquema Ponzi que generó un fraude millonario en la ciudad de La Plata.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la causa penal está a cargo de la Fiscalía N° 7, encabezada por la fiscal Virginia Bravo.

El expediente avanzó en los últimos días luego de que se multiplicaron las denuncias contra el supuesto “falso financista”.

Todo comenzó con la presentación de un primer damnificado en los tribunales, pero rápidamente la lista de víctimas se expandió, ya son más de 30 los denunciantes que reclaman la devolución de sus fondos.

La Justicia investiga la maniobra atribuida a Puente, quien habría captado dinero de particulares con la promesa de grandes retornos, sin cumplir luego con los pagos pactados.

Finalmente, el Ministerio Público avanza ahora con la imputación por conductas fraudulentas que podrían configurar una estafa masiva en la región.