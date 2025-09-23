En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detuvieron a un hombre por un fraude millonario en La Plata

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la causa penal está a cargo de la Fiscalía N° 7.

23/09/2025 | 11:34Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a un hombre por un fraude millonario en La Plata

Un hombre identificado como Omar Puente fue detenido en el marco de una investigación por un presunto esquema Ponzi que generó un fraude millonario en la ciudad de La Plata.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la causa penal está a cargo de la Fiscalía N° 7, encabezada por la fiscal Virginia Bravo.

El expediente avanzó en los últimos días luego de que se multiplicaron las denuncias contra el supuesto “falso financista”.

Todo comenzó con la presentación de un primer damnificado en los tribunales, pero rápidamente la lista de víctimas se expandió, ya son más de 30 los denunciantes que reclaman la devolución de sus fondos.

La Justicia investiga la maniobra atribuida a Puente, quien habría captado dinero de particulares con la promesa de grandes retornos, sin cumplir luego con los pagos pactados.

Finalmente, el Ministerio Público avanza ahora con la imputación por conductas fraudulentas que podrían configurar una estafa masiva en la región.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido por fraude en La Plata? Omar Puente fue detenido en una investigación por un esquema Ponzi.

¿Qué entidad está a cargo de la causa? La causa penal está a cargo de la Fiscalía N° 7, encabezada por la fiscal Virginia Bravo.

¿Cuántos denunciantes hay hasta el momento? Más de 30 denunciantes reclaman la devolución de sus fondos.

¿Cuál es la naturaleza del fraude? Se investiga un esquema Ponzi que prometía altos retornos a los inversores.

¿Qué avances hubo en la causa? Se avanza con la imputación por conductas fraudulentas que podrían configurar una estafa masiva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho