FOTO: Detuvieron a tres hombres por circular con 43 kilos de cocaína en Tucumán

Tres ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron detenidos por circular en una camioneta con 43 kilos de cocaína en la provincia de Tucumán.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los primeros dos implicados -padre e hijo- viajaban en un Citroën C4 sobre la ruta nacional 40, en el departamento de Tafí del Valle, donde agentes de la Sección “Monteros” del Escuadrón Núcleo “Aguilares” les solicitaron que frenen la marcha.

Los uniformados formularon preguntas a los sospechosos, quienes mostraron una actitud nerviosa y contestaron con evasivas.

Un segundo rodado -una pick up Fiat Toro- arribó al lugar conducido por un boliviano, el cual sostuvo que partió desde la ciudad salteña de Cafayate y que el destino era el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Personal de la Gendarmería requisó el vehículo, constató tornillos removidos en los paneles laterales y un intenso olor a pegamento, motivo por el que analizaron el contenido con un escáner y detectaron 41 paquetes rectangulares de cocaína envueltos en color ocre.

En este sentido, los oficiales incautaron 265 gramos de hojas de coca y dinero en efectivo (2.201.500 pesos, 2.301 dólares y 1.130 bolivianos), mientras que los presuntos narcotraficantes quedaron a disposición del Juzgado Federal Nº1 de Tucumán por infringir la Ley 23.737.

Además, las autoridades determinaron que el Citroën C4 oficiaba de “puntero”.