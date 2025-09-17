Detuvieron a tres hombres por circular con 43 kilos de cocaína en Tucumán
Los extranjeros guardaban la droga en los paneles laterales de una camioneta.
17/09/2025 | 16:09Redacción Cadena 3
FOTO: Detuvieron a tres hombres por circular con 43 kilos de cocaína en Tucumán
Tres ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron detenidos por circular en una camioneta con 43 kilos de cocaína en la provincia de Tucumán.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que los primeros dos implicados -padre e hijo- viajaban en un Citroën C4 sobre la ruta nacional 40, en el departamento de Tafí del Valle, donde agentes de la Sección “Monteros” del Escuadrón Núcleo “Aguilares” les solicitaron que frenen la marcha.
Los uniformados formularon preguntas a los sospechosos, quienes mostraron una actitud nerviosa y contestaron con evasivas.
Un segundo rodado -una pick up Fiat Toro- arribó al lugar conducido por un boliviano, el cual sostuvo que partió desde la ciudad salteña de Cafayate y que el destino era el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
Personal de la Gendarmería requisó el vehículo, constató tornillos removidos en los paneles laterales y un intenso olor a pegamento, motivo por el que analizaron el contenido con un escáner y detectaron 41 paquetes rectangulares de cocaína envueltos en color ocre.
En este sentido, los oficiales incautaron 265 gramos de hojas de coca y dinero en efectivo (2.201.500 pesos, 2.301 dólares y 1.130 bolivianos), mientras que los presuntos narcotraficantes quedaron a disposición del Juzgado Federal Nº1 de Tucumán por infringir la Ley 23.737.
Además, las autoridades determinaron que el Citroën C4 oficiaba de “puntero”.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Tucumán? Tres hombres fueron detenidos por transportar 43 kilos de cocaína en una camioneta.
¿Quiénes fueron detenidos? Tres ciudadanos de nacionalidad boliviana, un padre y su hijo, más un tercer conductor.
¿Cuándo tuvo lugar la detención? La detención se realizó el día 17 de septiembre de 2025.
¿Dónde ocurrió el hecho? En la ruta nacional 40, en el departamento de Tafí del Valle, Tucumán.
¿Cómo se descubrió la droga? La Gendarmería encontró tornillos removidos y un fuerte olor a pegamento al revisar el vehículo.
