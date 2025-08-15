FOTO: Detuvieron a dos uruguayos acusados de estafa en un hotel de Rosario

Una pareja de ciudadanos uruguayos fue detenida este jueves en el hotel Mercure, ubicado en bulevar Rondeau al 100, acusada de estafa. Según fuentes policiales, los sospechosos —una mujer de 87 años identificada como Miriam Teresita U. L. y un hombre de 54 años, Claudio Fabián P.— se habían alojado en el establecimiento desde el 7 de agosto.

Al momento de retirarse, intentaron abonar la estadía con una tarjeta inválida y se negaron a realizar el depósito correspondiente, informó la jefa de operaciones del hotel, una joven de 29 años.

Efectivos de la Comisaría 10ª acudieron al lugar tras un aviso al 911, demoraron a los implicados y labraron las actas correspondientes. El procedimiento fue trasladado a la seccional por cuestiones de jurisdicción.