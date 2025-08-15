En vivo

Detuvieron a dos uruguayos acusados de estafa en un hotel de Rosario

Un hombre de 54 años y una mujer de 87 fueron aprehendidos en el hotel Mercure, en barrio Alberdi, luego de permanecer una semana alojados y, al retirarse, intentar pagar con una tarjeta inválida y negarse a abonar la estadía.

15/08/2025 | 09:53

FOTO: Detuvieron a dos uruguayos acusados de estafa en un hotel de Rosario

Una pareja de ciudadanos uruguayos fue detenida este jueves en el hotel Mercure, ubicado en bulevar Rondeau al 100, acusada de estafa. Según fuentes policiales, los sospechosos —una mujer de 87 años identificada como Miriam Teresita U. L. y un hombre de 54 años, Claudio Fabián P.— se habían alojado en el establecimiento desde el 7 de agosto.

Al momento de retirarse, intentaron abonar la estadía con una tarjeta inválida y se negaron a realizar el depósito correspondiente, informó la jefa de operaciones del hotel, una joven de 29 años.

Efectivos de la Comisaría 10ª acudieron al lugar tras un aviso al 911, demoraron a los implicados y labraron las actas correspondientes. El procedimiento fue trasladado a la seccional por cuestiones de jurisdicción.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron detenidos? Una pareja de ciudadanos uruguayos, Miriam Teresita U. L. y Claudio Fabián P..

¿Dónde ocurrió la detención? En el hotel Mercure, ubicado en bulevar Rondeau al 100.

¿Cuándo se produjo la detención? Este jueves, tras un aviso al 911.

¿Por qué fueron detenidos? Por intentar abonar su estadía con una tarjeta inválida y negarse a realizar el depósito correspondiente.

¿Qué hicieron las autoridades? Efectivos de la Comisaría 10ª acudieron al lugar y labraron las actas correspondientes.

