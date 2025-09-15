FOTO: Detuvieron a abogado por amenazar de muerte a un juez en redes sociales

Un abogado de 55 años fue detenido en el barrio porteño de Caballito por amenazar de muerte al juez Mariano Borinsky en las redes sociales.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal radicó la denuncia por la intimidación difundida por el sospechoso en las plataformas.

“El juez Mariano Borinsky, el sionista que aplica la justicia violando todos los principios jurídicos y constitucionales y que debería ser colgado en una plaza pública por infiltrado y traidor”, sostiene la amenaza.

Por su parte, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) también presentó una demanda y se constituyó como querellante en la investigación.

En este contexto, la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°11 ordenó las pesquisas al Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal a fin de identificar al implicado, quien reside en el barrio porteño de Caballito.

Los uniformados efectuaron diversas tareas de campo, constataron que el involucrado divulgaba textos de odio religioso y amenazas contra políticos, motivo por el que la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°5, dispuso dos allanamientos.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en un departamento de la avenida Acoyte, mientras que el otro se realizó en la casa de sus padres, en la calle Olaya.

El presunto autor de los mensajes intimidatorios fue capturado y se lo imputó por los delitos de “Amenazas con armas o anónimas” y “Apología del delito”, al tiempo que en ambos operativos se incautaron dos celulares.