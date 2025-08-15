En vivo

Sociedad

Detienen a uno de los motochorros involucrados en el crimen de Esmeralda Bustamente

Esmeralda Bustamente y su hermana policía fueron atacadas por cuatro delincuentes.

15/08/2025 | 10:21Redacción Cadena 3

FOTO: Detienen a uno de los motochorros involucrados en el crimen de Esmeralda Bustamente

Uno de los motochorros acusados del crimen de la joven Esmeralda Bustamente, quien fue víctima de un robo junto con su hermana policía, fue detenido tras un operativo cerrojo en González Catán. Antes de su captura, intentó darse a la fuga, según supo la agencia Noticias Argentinas.

En las últimas horas se logró la detención del joven, conocido como Ricky, quien fue identificado tras el relevamiento de las cámaras y las declaraciones de testigos, que permitieron hallar su perfil de la red social Instagram.

Emilce Bustamante, hermana de la víctima y quien también sufrió el intento de robo, reconoció al sujeto como quien efectuó los disparos que la hirieron en la mano y mataron a Esmeralda.

De esta manera, se dispusieron órdenes de allanamiento en tres viviendas ubicadas en el barrio El Talita, en González Catán. Tras irrumpir en uno de los domicilios, el sindicado advirtió la presencia de los efectivos, por lo que intentó huir a pie.

Sin embargo, a los pocos metros fue detenido y se constató que se trataba de R.D.Z., señalado como autor de los tiros que dieron muerte a la joven.

Se constató que el sujeto presenta antecedentes penales por resistencia a la autoridad de mayo de 2021, y por abuso de arma.

En la causa, caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, interviene la UFI N°3 de La Matanza, que busca encontrar a los otros motochorros detrás del crimen.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Uno de los motochorros, apodado "Ricky", fue detenido en González Catán.

¿Qué crimen se investiga? Se investiga el homicidio agravado de Esmeralda Bustamente, quien fue asesinada durante un robo.

¿Cómo fue identificado? Fue identificado a través de cámaras y testimonios que revelaron su perfil de Instagram.

¿Qué hizo el sospechoso al ser descubierto? El sospechoso intentó huir a pie al notar la presencia policial.

¿Qué antecedentes tiene el detenido? Presenta antecedentes penales por resistencia a la autoridad y abuso de arma.

[Fuente: Noticias Argentinas]

