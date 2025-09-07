En vivo

Mauricio Coccolo

Argentina

La Previa

Mauricio Coccolo

Rosario

Heat 100

Fernanda y Fernando

Clave de Sol

Pato Bon

Fronteras afuera

Sociedad

Detienen a un delincuente en Lomas de Zamora cuando fue a votar en elecciones

Un delincuente buscado por robo agravado bajo la modalidad "piratas del asfalto" fue detenido al ir a votar en una escuela bonaerense.

07/09/2025 | 15:21Redacción Cadena 3

FOTO: Detienen a un delincuente en Lomas de Zamora cuando fue a votar en elecciones

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó la detención de un hombre que se presentó a votar en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

El operativo tuvo lugar en Lomas de Zamora, donde efectivos de la Policía Federal Argentina arrestaron a un delincuente con pedido de captura vigente por robo agravado bajo la modalidad “piratas del asfalto”.

Bullrich difundió el hecho a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos. En esta Argentina, el que las hace, las paga”.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre buscado por robo agravado bajo la modalidad "piratas del asfalto" fue arrestado.

¿Dónde ocurrió la detención? En una escuela de Lomas de Zamora, durante las elecciones legislativas.

¿Cómo se realizó el operativo? Efectivos de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo la detención.

¿Qué dijo la ministra? Patricia Bullrich afirmó que en esta Argentina, "el que las hace, las paga".

¿Qué tipo de crimen se le atribuyó? Robo agravado bajo la modalidad "piratas del asfalto".

[Fuente: Noticias Argentinas]

