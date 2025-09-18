FOTO: Detienen a pareja acusada de venta de drogas en su hogar en La Calera

Una pareja fue detenida en La Calera, Córdoba acusada de vender droga desde la casa en la que convivían con sus hijos menores.

La investigación, que se inició a partir de denuncias anónimas, derivó en tres allanamientos realizados en viviendas ubicadas sobre pasaje Almirante Brown, en barrio La Isla, según el medio ElDoceTV.

Durante el operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico arrestó a un hombre de 35 años y a una mujer de 20, en los domicilios se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, 13 semillas de cannabis sativa, tres balanzas digitales, $706.700 y otros elementos vinculados a la causa.

Los investigadores confirmaron que la pareja era reincidente, con antecedentes por robo en 2016 y por narcotráfico en 2018.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, el hombre fue trasladado junto a las pruebas a sede judicial.

Finalmente, en el caso de la mujer, se resolvió que cumpla prisión domiciliaria debido a la presencia de sus hijos menores en la vivienda.