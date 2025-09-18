En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detienen a pareja acusada de venta de drogas en su hogar en La Calera

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas.

18/09/2025 | 10:47Redacción Cadena 3

FOTO: Detienen a pareja acusada de venta de drogas en su hogar en La Calera

Una pareja fue detenida en La Calera, Córdoba acusada de vender droga desde la casa en la que convivían con sus hijos menores.

La investigación, que se inició a partir de denuncias anónimas, derivó en tres allanamientos realizados en viviendas ubicadas sobre pasaje Almirante Brown, en barrio La Isla, según el medio ElDoceTV.

Durante el operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico arrestó a un hombre de 35 años y a una mujer de 20, en los domicilios se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, 13 semillas de cannabis sativa, tres balanzas digitales, $706.700 y otros elementos vinculados a la causa.

Los investigadores confirmaron que la pareja era reincidente, con antecedentes por robo en 2016 y por narcotráfico en 2018.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, el hombre fue trasladado junto a las pruebas a sede judicial.

Finalmente, en el caso de la mujer, se resolvió que cumpla prisión domiciliaria debido a la presencia de sus hijos menores en la vivienda.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Una pareja fue detenida en La Calera por venta de drogas en su hogar.

¿Quiénes fueron detenidos? Un hombre de 35 años y una mujer de 20 años.

¿Cuándo se realizó la detención? La detención se llevó a cabo tras una investigación que comenzó a partir de denuncias anónimas.

¿Dónde ocurrió el hecho? En La Calera, Córdoba, en viviendas sobre pasaje Almirante Brown.

¿Cómo se desarrolló la investigación? Se realizaron tres allanamientos en diferentes domicilios que resultaron en los arrestos y el secuestro de drogas y dinero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho