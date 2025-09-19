FOTO: Detienen a joven de 20 años por amenazas de bomba a colegio en San Juan

Un joven de 20 años, con antecedentes penales, fue detenido por ser el presunto autor material de tres amenazas de bomba al colegio Barrio Ejército de Los Andes en la provincia de San Juan.

El sospechoso, cuya identificación es Axel Muñoz, habría realizado las intimidaciones a la escuela - situada en la localidad de Rawson - el miércoles, el jueves y este viernes con la supuesta colaboración de dos adolescentes, uno de ellos de 17 años que se encontraría a disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia.

Durante los allanamientos para concretar las capturas de los culpables, la Policía incautó 12 celulares.

Además, el involucrado fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso por lesiones leves, exhibiciones obscenas, abuso sexual simple y desacato a una orden judicial, según informó el portal del Diario de Cuyo.

En este contexto, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, sostuvo que las denuncias en el fuero civil por el delito de daños y perjuicios implicarán una cifra mínima de $4 millones, al tiempo que en el caso de que los responsables sean menores, se apercibirá a los padres o tutores.