FOTO: Detienen a dos hombres con flores de marihuana en Yerba Buena

En circunstancias que los motoristas realizaron recorridos preventivos en el ámbito jurisdiccional de la ciudad de Yerba Buena, en calle San Luis y Tierra del fuego, interceptaron, para identificar, a dos hombres que transitaban en una motocicleta. Al realizar la requisa de rutina, uno de ellos tenía en el interior de su mochila las sustancias prohibidas.

Por tal motivo trasladaron a los causantes y la sustancia hacia la Unidad Especial. La División Drogas Peligrosas (Didrop) Norte corroboró que se trataba de flores de marihuana por lo que se procedió a su secuestro.

En el caso tomó injerencia la fiscalía competente que dispuso no adoptar medidas privativas de la libertad contra los infractores y se proceda a confeccionar las planillas prontuariales.