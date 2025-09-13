Detienen a dos hombres con flores de marihuana en Yerba Buena
Efectivos detuvieron en la noche de este jueves a dos hombres que portaban un frasco de vidrio que, en su interior contenía flores de marihuana.
13/09/2025 | 08:29Redacción Cadena 3
En circunstancias que los motoristas realizaron recorridos preventivos en el ámbito jurisdiccional de la ciudad de Yerba Buena, en calle San Luis y Tierra del fuego, interceptaron, para identificar, a dos hombres que transitaban en una motocicleta. Al realizar la requisa de rutina, uno de ellos tenía en el interior de su mochila las sustancias prohibidas.
Por tal motivo trasladaron a los causantes y la sustancia hacia la Unidad Especial. La División Drogas Peligrosas (Didrop) Norte corroboró que se trataba de flores de marihuana por lo que se procedió a su secuestro.
En el caso tomó injerencia la fiscalía competente que dispuso no adoptar medidas privativas de la libertad contra los infractores y se proceda a confeccionar las planillas prontuariales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Dos hombres fueron detenidos por portar flores de marihuana.
¿Quiénes intervienen en el caso? Efectivos de la División Drogas Peligrosas (Didrop) Norte y la fiscalía competente.
¿Cuándo se realizó la detención? En la noche del jueves anterior a la publicación.
¿Dónde sucedió la detención? En la ciudad de Yerba Buena, en calles San Luis y Tierra del fuego.
¿Qué se decidió sobre los infractores? No se adoptaron medidas privativas de la libertad y se confeccionaron planillas prontuariales.
[Fuente: Noticias Argentinas]