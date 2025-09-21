Detenidos en Córdoba por abigeato: banda familiar vinculada al delito
Ocurrió en Córdoba y hay ocho detenidos, entre ellos cuatro hombres y dos mujeres: padre, hijas, yernos y hasta vecinos.
21/09/2025 | 08:47Redacción Cadena 3
FOTO: Detenidos en Córdoba por abigeato: banda familiar vinculada al delito
Ocho personas de una misma familia fueron detenidas en las últimas horas, acusadas de integrar una organización delictiva dedicada al robo, faenamiento clandestino y venta ilegal de ganado vacuno en zonas rurales del norte cordobés.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), Patrulla Rural y el grupo táctico ETER, en operativos realizados en las localidades de Villa Albertina, Cañada de Río Pinto y Copacabana, dentro del Departamento Ischilín.
Entre los detenidos se encuentran cuatro hombres y dos mujeres, todos ellos integrantes de un mismo entorno familiar: padre, hijas, yernos y hasta vecinos, quienes habrían participado en las distintas etapas del delito, desde el abigeato hasta la comercialización de carne faenada de manera ilegal en la región.
Un noveno sospechoso ya fue identificado y es intensamente buscado por las autoridades. En el marco de los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Ocho personas fueron detenidas por integrar una organización delictiva de abigeato en Córdoba.
¿Quiénes fueron detenidos? Cuatro hombres, dos mujeres y otros familiares y vecinos del lugar.
¿Dónde sucedió? En las localidades de Villa Albertina, Cañada de Río Pinto y Copacabana, en el Departamento Ischilín.
¿Cuándo se realizaron las detenciones? Los procedimientos se llevaron a cabo en las últimas horas antes de la publicación.
¿Por qué fueron detenidos? Por el robo, faenamiento clandestino y venta ilegal de ganado vacuno.
[Fuente: Noticias Argentinas]