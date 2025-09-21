En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detenidos en Córdoba por abigeato: banda familiar vinculada al delito

Ocurrió en Córdoba y hay ocho detenidos, entre ellos cuatro hombres y dos mujeres: padre, hijas, yernos y hasta vecinos.

21/09/2025 | 08:47Redacción Cadena 3

FOTO: Detenidos en Córdoba por abigeato: banda familiar vinculada al delito

Ocho personas de una misma familia fueron detenidas en las últimas horas, acusadas de integrar una organización delictiva dedicada al robo, faenamiento clandestino y venta ilegal de ganado vacuno en zonas rurales del norte cordobés.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), Patrulla Rural y el grupo táctico ETER, en operativos realizados en las localidades de Villa Albertina, Cañada de Río Pinto y Copacabana, dentro del Departamento Ischilín.

Entre los detenidos se encuentran cuatro hombres y dos mujeres, todos ellos integrantes de un mismo entorno familiar: padre, hijas, yernos y hasta vecinos, quienes habrían participado en las distintas etapas del delito, desde el abigeato hasta la comercialización de carne faenada de manera ilegal en la región.

Un noveno sospechoso ya fue identificado y es intensamente buscado por las autoridades. En el marco de los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Ocho personas fueron detenidas por integrar una organización delictiva de abigeato en Córdoba.

¿Quiénes fueron detenidos? Cuatro hombres, dos mujeres y otros familiares y vecinos del lugar.

¿Dónde sucedió? En las localidades de Villa Albertina, Cañada de Río Pinto y Copacabana, en el Departamento Ischilín.

¿Cuándo se realizaron las detenciones? Los procedimientos se llevaron a cabo en las últimas horas antes de la publicación.

¿Por qué fueron detenidos? Por el robo, faenamiento clandestino y venta ilegal de ganado vacuno.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho