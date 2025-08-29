Desde septiembre suben los impuestos a los combustibles en dos etapas

El Gobierno nacional confirmó la puesta en marcha de un nuevo esquema de actualización de los impuestos a los combustibles líquidos, medida que venía siendo postergada desde comienzos de 2024.

A través del Decreto 617/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se estableció un cronograma de incrementos diferidos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), que comenzará a aplicarse en septiembre y se completará en octubre. La decisión impactará de manera directa en el precio de las naftas y el gasoil en los surtidores de todo el país.

Según lo dispuesto, entre el 1° y el 30 de septiembre se aplicará una primera etapa de aumentos. Para las naftas, el ajuste será de $10,523 por litro en concepto de ICL y $0,645 por IDC, mientras que para el gasoil se sumarán $8,577 por litro en el ICL, $4,644 en el tratamiento diferencial para la Patagonia y Malargüe, y $0,978 en el IDC. Desde el 1° de octubre se incorporará el resto de la actualización pendiente, alcanzando plenamente los montos acumulados por la inflación de 2024 y el primer semestre de 2025.

La medida deroga al Decreto 466/2024, que había dispuesto la postergación sistemática de estos incrementos con el objetivo de atenuar el traslado a precios en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo. Durante más de un año, las sucesivas prórrogas significaron un alivio para los automovilistas, pero implicaron un costo fiscal creciente para el Estado y tensiones con los gobernadores, que reclaman por los recursos asociados a la recaudación de estos tributos.

Con el nuevo esquema, el Poder Ejecutivo busca recuperar el mecanismo de actualización previsto por la Ley 23.966, que establece ajustes trimestrales según la inflación medida por el INDEC. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, argumenta que la aplicación escalonada tiene como objetivo “estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y dar previsibilidad tanto a las empresas como a los consumidores respecto de la evolución de los precios.