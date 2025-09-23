En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Racing vs. Vélez

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Descubren en la UNC cómo usar bacterias para reparar el hormigón en estructuras

Científicos de la Universidad Nacional de Córdoba desarrollan un proyecto que usa bacterias para sellar fisuras en hormigón, ofreciendo una alternativa eficiente y ecológica para la construcción.

23/09/2025 | 17:14Redacción Cadena 3

FOTO: Descubren en la UNC cómo usar bacterias para reparar el hormigón en estructuras

  1.

    Audio. Descubren en la UNC cómo usar bacterias para reparar el hormigón en estructuras

    Viva la Radio

    Episodios

Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba presentaron en Cadena 3 un proyecto innovador que utiliza bacterias para reparar microfisuras en el hormigón, un avance significativo en la industria de la construcción.

Santiago Palma, de la Secretaría de Innovación y Vinculación, expresó: “Este proyecto ha sido ganador de un Fondo de Innovación Tecnológica y Social de la Secretaría de la Universidad.”

María Gabriela Paraje, quien lidera la investigación, comentó: “Las bacterias son invisibles, como pequeños albañiles, que producen carbonato de calcio a partir de su metabolismo.”

El proceso consiste en alimentar a estas bacterias adecuadamente para que generen carbonato de calcio en poco tiempo, lo que ayuda a sellar fisuras en las estructuras de hormigón. “Una forma de aplicarlo sería como un aditivo al hormigón, y la otra como un sellador que penetraría mejor que los selladores actuales”, explicó Paraje.

Este enfoque se concibió inicialmente para restaurar el patrimonio histórico de la Universidad Nacional de Córdoba, pero sus exitosos resultados plantean su aplicación a grandes estructuras en la industria. “Queremos prevenir fisuras tempranas y reparar aquellas que ya existen”, añadió la investigadora.

Sobre los costos, Palma afirmó que “será más económico y menos contaminante que las soluciones tradicionales”. Este avance también tiene potencial para ser exportado y aplicado en el cuidado de patrimonio cultural en otras regiones.

Paraje subrayó que “el equipo de investigación es muy diverso, con ingenieros de distintas especialidades y apoyo de instituciones como el Conicet”. 

Con miras a futuras aplicaciones y la posibilidad de escalar la producción, los investigadores trabajan en la creación de una startup para llevar adelante esta innovación que podría transformar el sector de la construcción.

Entrevista de Viva la Radio

Lectura rápida

¿Qué proyecto presentaron los investigadores? Un proyecto que utiliza bacterias para reparar microfisuras en el hormigón.

¿Quién lidera la investigación? María Gabriela Paraje es la líder del proyecto.

¿Cuándo se presentó el proyecto? Se presentó recientemente en Cadena 3.

¿Dónde se originó el proyecto? En la Universidad Nacional de Córdoba.

¿Por qué es significativo este avance? Ofrece una solución económica y menos contaminante para reparar hormigón y tiene potencial para ser exportado.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho