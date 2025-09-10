FOTO: Desarticularon una banda que realizaba entraderas en la zona norte del conurbano

La justicia bonaerense imputó hoy a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes integraban una banda delictiva que se dedicaba a realizar entraderas en diferentes zonas del norte del conurbano bonaerense.

En las últimas horas fueron detenidos Jonathan Olguín, Maximiliano González, Gastón Olguín, Esteban Alvarez y Julieta Lupercio, todos mayores de edad e imputados por 'robo calificado por el uso de arma de fuego', en perjuicio de Lucía Calamante y su madre (Claudia Calamante), en la vivienda de ambas, ubicada en la localidad de Del Viso, partido de Pilar. También fue detenida Jimena Lozano, quien habría actuado como apoyo de la banda al mando de un Peugeot 308.

La joven Calamante declaró que al llegar a su casa, en la calle Polonia al 5.300, vio que había un vehículo Toyota Etios en la puerta, con una persona en su interior, y al ingresar se encontró con tres sujetos, todos con los rostros tapados, quienes amenazaban a su progenitora y también a sus dos hermanas menores.

Los malvivientes se llevaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, electrodomésticos, indumentaria y otros elementos de valor que encontraron en la finca.

Tras la denuncia correspondiente, el personal policial logró ubicar el vehículo Toyota, en poder de Lupercio, quien fue detenida en la localidad de Grand Bourg.

Los otros cuatro implicados fueron aprehendidos tras observarse su presencia en el lugar del hecho, a través de las cámaras de seguridad de la zona, y pese a que huyeron en otro vehículo -un Volkswagen Golf- tras perpetrar el robo en perjuicio de los integrantes de la familia Calamante.