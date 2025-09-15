Desalojan un hotel en Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas
Un hotel en Constitución funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas, usurpado desde la pandemia. Se clausuró tras denuncias por narcomenudeo y prostitución.
15/09/2025 | 20:51Redacción Cadena 3
Un hotel que funcionaba como búnker de drogas y prostíbulo fue desalojado en el barrio porteño de Constitución.
Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal realizaron el operativo en el inmueble ubicado sobre la calle Brasil 1363/65 luego de diversas denuncias por hechos de narcomenudeo y prostitución.
El hotel “Sol y Luna” se encontraba usurpado desde la pandemia del coronavirus y esta mañana fue clausurado, al tiempo que en el procedimiento trabajó personal de la Red de Atención, Espacio Público y la Dirección de Emergencias.
Ya son 430 los desalojos llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en menos de dos años.
En este contexto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló en su cuenta de la red social X que “el orden y la propiedad privada no se negocian”.
“Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias”, agregó Macri.
[Fuente: Noticias Argentinas]