Denunciaron a L-Gante por amenazas aunque ya está condenado a prisión
El cantante fue condenado a dos años y seis meses de prisión por otra causa.
18/09/2025 | 18:29Redacción Cadena 3
FOTO: Denunciaron a L-Gante por amenazas aunque ya está condenado a prisión
El cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, fue denunciado por amenazas cometidas presuntamente contra Darío Gastón Torres, la víctima de la privación ilegítima de la libertad que derivó en una condena de dos años y seis de prisión para el intérprete.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la demanda contra Valenzuela en carácter de autor se realizó en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.Noticia en desarrollo…
Lectura rápida
¿Quién fue denunciado por amenazas? L-Gante fue denunciado por amenazas presuntamente contra Darío Gastón Torres.
¿Cuál es la condena anterior de L-Gante? L-Gante fue condenado a dos años y seis meses de prisión por otra causa.
¿Dónde se realizó la denuncia? La denuncia se realizó en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.
¿Qué medio informó sobre la situación? La información fue proporcionada por la agencia Noticias Argentinas.
¿Qué relación tiene la denuncia con otras causas? La denuncia se relaciona con una causa de privación ilegítima de la libertad previamente condenada.
[Fuente: Noticias Argentinas]