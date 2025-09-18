FOTO: Denunciaron a L-Gante por amenazas aunque ya está condenado a prisión

El cantante de cumbia 420 Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, fue denunciado por amenazas cometidas presuntamente contra Darío Gastón Torres, la víctima de la privación ilegítima de la libertad que derivó en una condena de dos años y seis de prisión para el intérprete.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la demanda contra Valenzuela en carácter de autor se realizó en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.