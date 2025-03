"Debe aprender a hablar de nuevo" dijo el cardenal Fernández sobre Francisco

El cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aseguró que el Papa Francisco no considera "para nada" la renuncia, pese a su delicado estado de salud tras cinco semanas internado en el hospital Gemelli de Roma.

Sin embargo, destacó que el Santo Padre necesita "aprender a hablar de nuevo" y recuperar la fuerza de su voz como parte de su proceso de recuperación.

En el marco de la presentación de un libro del sacerdote jesuita Antonio Spadaro sobre el Papa y la poesía, Fernández compartió detalles sobre la salud del Pontífice, precisando que habla "de la verdadera realidad, no de noticias falsas".

"Estoy contento porque Francisco mejora", afirmó, en línea con el reporte positivo emitido por el Vaticano. El cardenal argentino mantuvo contacto con el Papa durante este tiempo y subrayó que, tras un tratamiento con oxigenación de alto flujo, "mucho tiempo así te seca todo y casi tienes que volver a aprender a hablar".

El purpurado explicó que Francisco enfrenta dificultades para hablar, como se evidenció en un audio del 6 de marzo donde agradecía las oraciones recibidas, y requiere terapia para recuperar la potencia de su voz y la fuerza muscular tras permanecer inmóvil por semanas. "Ha estado demasiado tiempo quieto", añadió.

Un Papa resiliente en medio de la adversidad

Emocionalmente, el Papa ha vivido momentos duros. Fernández reveló que Francisco no quería internarse, pero amigos cercanos lo convencieron de acudir al hospital el 14 de febrero.

"Imagínate para una persona como él, que ama donarse enteramente, sentirse en la cama de un hospital sin poder ayudar a los demás", expresó. Sin embargo, destacó la fortaleza del Pontífice: "Es de estos jesuitas de antes, con una capacidad de sacrificio inmensa y de encontrar sentido a estos momentos oscuros".

El cardenal ve en esta crisis una oportunidad. "Él tiene una gran capacidad para aprender de la vida y sacar algo hermoso de los momentos más oscuros. Estoy seguro de que de esta experiencia saldrá mucho bien", afirmó, anticipando "las sorpresas del Papa Francisco" en una nueva etapa de su pontificado.

¿Cuándo volverá al Vaticano?

A la pregunta sobre un posible regreso para la Pascua, Fernández fue cauto: "Creo que todavía no, pero no puedo decir nada seguro". Explicó que, aunque el Papa desea volver, los médicos prefieren asegurarse al cien por ciento de su recuperación, dado que Francisco tiende a no seguir los consejos médicos al pie de la letra. "Él quiere darlo todo y dice ‘lo quiero usar no para curarme a mí mismo’", señaló el cardenal.

Con los médicos recomendando un cambio en su estilo de vida y trabajo, Fernández confía en que esta etapa será "fecunda" y no el fin, sino un nuevo capítulo en el pontificado de Francisco, quien seguirá "dándonos muchas cosas".