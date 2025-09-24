FOTO: De Lali a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen

El brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela, desató una ola de indignación en Argentina. El triple asesinato, vinculado a una venganza narco según el ministro de Seguridad bonaerense, no solo conmocionó a las familias y al país, sino que también movilizó a figuras del espectáculo, quienes alzaron sus voces en redes sociales para exigir justicia.

Ángela Torres fue una de las primeras en pronunciarse, compartiendo un desgarrador posteo de la exlegisladora Ofelia Fernández: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. Justicia por Morena, Brenda y Lara.”

Lali Espósito y Griselda Siciliani replicaron el mismo mensaje, sumándose al reclamo con **corazones rotos**.

/Inicio Código Embebido/

Las BARBARIDADES que hay que leer...



JUSTICIA POR BRENDA, MORENA Y LARA! — Lali (@lalioficial) September 24, 2025

/Fin Código Embebido/

Leticia Siciliani, por su parte, optó por un mensaje directo sobre fondo rojo: “Justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez”. Dalma Maradona expresó su furia con un descargo visceral: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”.

Emilia Mernes, quien suele evitar manifestaciones públicas, no pudo contener su dolor y compartió: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”.

Lucila “La Tora” Villar, ex Gran Hermano, también se pronunció, cuestionando la tendencia a culpar a las víctimas: “Se cuestionan la crianza, la familia y hasta el gobernador, y no al femicida. Nos tildan de locas, no pasan ni el 1% que pasamos nosotras. Justicia. NI UNA MENOS.

Las redes sociales se convirtieron en escenario de duelo, bronca y memoria. Las publicaciones de artistas y figuras públicas no solo expresan solidaridad, sino que también cumplen un rol clave: visibilizar el reclamo ante audiencias masivas.