Claudio Giglioni

Argentina

Claudio Giglioni

Rosario

Una noche más

Melina Uliarte

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Música ligera

Sociedad

De Lali a Emilia Mernes, la reacción de las famosas ante el triple crimen

El triple homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez genera una ola de protestas en redes sociales. Figuras del espectáculo exigen justicia y visibilizan el reclamo en un contexto de violencia creciente. 

24/09/2025 | 18:39Redacción Cadena 3

FOTO: De Lali a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen

El brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela, desató una ola de indignación en Argentina. El triple asesinato, vinculado a una venganza narco según el ministro de Seguridad bonaerense, no solo conmocionó a las familias y al país, sino que también movilizó a figuras del espectáculo, quienes alzaron sus voces en redes sociales para exigir justicia.

Ángela Torres fue una de las primeras en pronunciarse, compartiendo un desgarrador posteo de la exlegisladora Ofelia Fernández: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. Justicia por Morena, Brenda y Lara.” 

Lali Espósito y Griselda Siciliani replicaron el mismo mensaje, sumándose al reclamo con **corazones rotos**. 

Leticia Siciliani, por su parte, optó por un mensaje directo sobre fondo rojo: “Justicia por Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez”. Dalma Maradona expresó su furia con un descargo visceral: “¡Pero la pu… que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? ¡Vuelvan a decirnos exageradas! ¡HDRMP!”. 

Emilia Mernes, quien suele evitar manifestaciones públicas, no pudo contener su dolor y compartió: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”. 

Lucila “La Tora” Villar, ex Gran Hermano, también se pronunció, cuestionando la tendencia a culpar a las víctimas: “Se cuestionan la crianza, la familia y hasta el gobernador, y no al femicida. Nos tildan de locas, no pasan ni el 1% que pasamos nosotras. Justicia. NI UNA MENOS.

Las redes sociales se convirtieron en escenario de duelo, bronca y memoria. Las publicaciones de artistas y figuras públicas no solo expresan solidaridad, sino que también cumplen un rol clave: visibilizar el reclamo ante audiencias masivas. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se produjo un brutal asesinato de tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados.

¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

¿Cuándo fue el hallazgo? Los cuerpos fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela.

¿Dónde se produjo el asesinato? En una vivienda de Florencio Varela, Argentina.

¿Por qué se considera un asesinato vinculado al narcotráfico? Según el ministro de Seguridad bonaerense, el triple asesinato está relacionado con una venganza narco.

Sociedad

Opinión

