FOTO: Cuándo deja de llover en el AMBA: el mapa en vivo de la lluvias y el informe del SMN

Tras un sábado y domingo con sorpresivas lluvias en horas de la noche, se mantiene el mal clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con pronósticos para el inicio de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) preveía chaparrones para este domingo en la noche, pronósticos que se cumplieron y que se extenderían para este lunes.

El fin de semana tuvo tiempo inestable, con muchas nubes el sábado y precipitaciones en la noche, y nuevamente lluvias en la noche del domingo.

Cuándo se van las lluvias y tormentas de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos precipitaciones para este lunes, que tendría chaparrones en la madrugada, pero mejorando desde la mañana con cielo parcialmente nublado en la mañana y algo nublado en la tarde y noche. El termómetro iría desde 11 hacia 21 grados.

Para el martes se espera por el regreso de las buenas condiciones, con neblinas y cielo algo nublado, y temperaturas de entre 12 y 21 grados.

Mapa de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir el avance de las lluvias en tiempo real, con el mapa interactivo de Windy.com, que permite visualizar minuto a minuto cómo se desplazan las precipitaciones.