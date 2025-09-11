FOTO: Crimen de Kim Gómez: la jueza rechazó la domiciliaria para el menor que la arrastró

La jueza que investiga el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada por delincuentes en el barrio bonaerense de Altos de Lorenzo, rechazó el pedido de la defensa del menor de 14 años para que acceda al arresto domiciliario, por lo que permanecerá alojado en un instituto de menores durante dos años.

La fiscal Carmen Ibarra le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que desestimó el recurso presentado por los abogados y que la magistrada María José Lescano resolvió que el sospechoso continúe con medidas de seguridad.

Por otra parte, este miércoles la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por Raúl Dalto y Silvia Oyhamburu, ratificaron la decisión de Lescano sobre la permanencia del menor en un instituto de menores.

El adolescente de 17 años irá a juicio oral y público por el delito de homicidio en ocasión de robo.

El 25 de febrero pasado en las calles 25 y 72 de la localidad platense de Altos de San Lorenzo, los dos delincuentes de 17 y 14 años abordaron a Florencia, madre de la pequeña, y a Kim cuando estaban dentro del vehículo.

Los malhechores, quienes minutos antes de que se perpetrara el ataque ya estaban merodeando la zona, la sacaron del vehículo a la mujer y escaparon a gran velocidad.

La madre de la niña corrió tras el automóvil gritando desesperadamente que su hija estaba dentro y en un momento determinado la tiraron del rodado, pero Kim quedó enganchada y fue arrastrada unas 15 cuadras.

La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

En tanto, la nena de 7 años falleció casi al instante debido a las graves heridas que sufrió.