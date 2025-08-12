Crimen de Coghlan: pidieron la indagatoria por encubrimiento a Cristian Graf

A casi tres meses del hallazgo de restos óseos humanos enterrados en una casona del barrio porteño de Coghlan, la investigación por el crimen de Diego “el Gaita” Fernández Lima dio un nuevo giro.

El fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, solicitó este martes que se tome declaración indagatoria a Cristian Graf (58), excompañero de colegio de la víctima, imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

El pedido fue elevado al juez Alejandro Litvack, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, y se enmarca en una causa que busca esclarecer un homicidio ocurrido hace más de 40 años.

Un hallazgo que reabrió una desaparición histórica

El 20 de mayo de 2025, un grupo de obreros que realizaba excavaciones en la vivienda de Graf, sobre avenida Congreso al 3.700, encontró restos óseos enterrados en el fondo de la propiedad. Las pericias del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaron que pertenecían a Fernández Lima, quien tenía 16 años al momento de su desaparición, el 26 de julio de 1984.

Aunque no se pudo determinar la autoría material del homicidio, el fiscal afirmó que la víctima “fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita” el imputado, y que éste desplegó “maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad” tras el hallazgo.

Maniobras para desviar la investigación

Según el dictamen, Graf intentó desviar la atención de los obreros que realizaban los trabajos, advirtiéndoles que no cortaran un árbol cercano a la medianera. Tras el descubrimiento de los restos, habría ensayado distintas versiones: desde que el lugar había funcionado como iglesia y cementerio, hasta que los huesos llegaron con tierra que había usado para rellenar el terreno.

Para el fiscal, el acusado buscó “silenciar el crimen de Diego Fernández” y “garantizar la impunidad de su/s autor/es”.

Vínculos previos con la víctima

La investigación determinó que Graf y Fernández Lima fueron compañeros en la Escuela Nacional de Educación Técnica N°36, donde compartían el interés por las motos. Para la fiscalía, estas coincidencias y el contexto del hallazgo confirman que el imputado conocía la existencia del cadáver en su propiedad.

Mientras tanto, la causa sigue sumando testimonios. López Perrando citó a declarar a excompañeros de colegio y a los obreros que participaron en el hallazgo, en un expediente que mantiene en vilo a Coghlan y busca resolver un crimen que permaneció oculto durante más de cuatro décadas.