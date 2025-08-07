De quién sospechan por el caso del cadáver encontrado en la casa de Cerati

FOTO: Los restos hallados en la casa de Cerati pertencían a un adolescente llamado Diego.

Un escalofriante descubrimiento sacudió al barrio de Belgrano: en una fosa clandestina ubicada en el fondo de una vivienda lindera al icónico chalet donde vivió Gustavo Cerati, en la avenida Congreso al 3700, se encontraron restos humanos que, tras meses de investigación, fueron identificados.

Los restos fueron identificados como los de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984.

El principal sospechoso de la "muerte violenta e intento de descuartizamiento" para la Justicia es Cristian Garf, que tiene 56 años.

Ambos eran compañeros desde el jardín e iban al mismo curso en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, al momento en el que la víctima desapareció.

Si bien los dueños de la casa donde el cuerpo fue encontrado fueron sospechosos, ya que vivían allí desde antes de la fecha de muerte y aún lo hacen, el vínculo que existía entre Fernández Lima con uno de los integrantes de esa familia es clave para reconstruir el misterioso hecho.

Para los investigadores el asesinato de Diego Fernández Lima se trató de una "muerte violenta e intento de descuartizamiento".

Aunque la causa será investigada bajo la figura de homicidio, por el tiempo transcurrido, la acción penal ya prescribió por la cantidad de tiempo que ya pasó. Por ese motivo si se identifica al autor del crimen no podrá ser sancionado penal ni judicialmente.