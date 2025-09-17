FOTO: Córdoba: murió un adolescente de 15 años y es el cuarto deceso ocurrido durante los últimos días

Un adolescente de 15 años murió en la Clínica Vélez Sarsfield de la provincia de Córdoba luego de descompensarse mientras jugaba al truco con sus amigos en una escuela de la capital, al tiempo que se trata del cuarto deceso de estas características ocurrido durante los últimos días.

La víctima, cuya identificación es Lautaro Maineri, festejaba la semana del estudiante en el colegio cuando se desmayó de manera repentina y generó preocupación entre sus compañeros.

El menor fue derivado de emergencia al nosocomio de la zona, donde permaneció internado hasta este miércoles, según informó el portal de El Doce.

El personal de salud le diagnosticó un coágulo en la cabeza y constataron que permaneció en estado vegetativo hasta su fallecimiento.

Es la cuarta muerte que ocurre en los últimos cinco días: el primer caso tuvo lugar en el Club Atlético San Lorenzo de Las Flores donde un chico de 13 años se descompensó durante un entrenamiento de fútbol.

El segundo hecho se concretó en una plaza lindera a un colegio de Carlos Paz donde un alumno de la misma edad murió súbitamente en medio de una clase de Educación Física.

El tercer deceso fue el de Lautaro que causó una gran conmoción en la comunidad a raíz de que era arquero en el club All Boys, al tiempo que un nene de 7 años, llamado Thian Toledo, padeció un paro cardiorrespiratorio en un cumpleaños realizado en el departamento Río Tercero.