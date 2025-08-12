En vivo

Sociedad

Córdoba: buscan a una mujer de 73 años y piden colaboración a la ciudadanía

Se trata de Selva del Valle De Ance. Es de contextura delgada, mide 1,55 metros, tiene cabello castaño, ojos marrones y tez trigueña.

12/08/2025 | 15:20

FOTO: Selva del Valle De Ance es buscada en Córdoba.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 3, de Córdoba capital lanzó este martes un pedido urgente de colaboración para encontrar a Selva del Valle De Ance, una mujer de 73 años que se encuentra desaparecida.

La búsqueda se extiende tanto en la ciudad como en localidades cercanas, y las autoridades instan a la población a aportar cualquier información que pueda ayudar a su localización.

Según los datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal, Selva del Valle De Ance es de contextura delgada, mide 1,55 metros, tiene cabello castaño, ojos marrones y tez trigueña.

Cómo aportar información

Quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse a los teléfonos 4666250 o 4481016 interno 34101. También es posible acercarse de manera personal a la Unidad Judicial 6, ubicada en Lagunilla 3.179, barrio Matienzo, en Córdoba capital.

