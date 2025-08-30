Córdoba bajo agua: récord en sierras chicas y tormentas en toda la provincia
La tormenta que afectó a Córdoba desde la madrugada del sábado dejó hasta 35 milímetros de lluvia en las sierras chicas y generó fuertes tormentas en varias regiones, sin reportarse daños mayores.
30/08/2025 | 17:33Redacción Cadena 3
FOTO: La ciudad de Córdoba bajo la lluvia. (Foto: Daniel Cáceres).
La ciclogénesis que afectó a Córdoba desde la madrugada del sábado dejó lluvias significativas y fuertes tormentas eléctricas en gran parte de la provincia.
Según los registros de las Estaciones Meteorológicas de la Provincia, la zona de las sierras chicas fue la más afectada hasta las 15 de este sábado, con acumulaciones de agua que alcanzaron los 35 milímetros en Unquillo.
Región Colón
Unquillo: 35 mm, lluvia intensa.
Río Ceballos: 28 mm, lluvia leve.
Mendiolaza: 24 mm, lluvia intensa; cortes preventivos en vados de España (22 cm) y Las Mercedes (25 cm) y caída de árbol.
Saldán: 27 mm.
Villa Allende: 30 mm.
Región Punilla
Cosquín: 12 mm, lluvia leve.
Bialet Masse: 25 mm.
Icho Cruz: 28 mm.
La Calera: 24 mm.
La Falda: 19 mm, sin daños; guardia local trabajando con 2 móviles y 4 efectivos.
Tanti: 15 mm.
Valle Hermoso: 19 mm.
Villa Giardino: 20 mm; visibilidad reducida por neblina.
Capilla del Monte: 20 mm, lluvia leve.
Los Cocos: 12 mm.
Cabalango: 25 mm.
Región Santa María
Anisacate: 20 mm.
Potrero de Garay: 15 mm.
Malagueño: 22 mm.
Villa Ciudad de América: 30 mm.
Región Calamuchita
Los Reartes: 17 mm.
La Cumbrecita: 15 mm, lluvia abundante.
Santa Rosa de Calamuchita: 18 mm.
San Agustín: 16 mm.
Villa Amancay: 15 mm.
Villa Berna: 22 mm.
Villa del Dique: 15 mm.
Villa General Belgrano: 18 mm.
Otras regiones
Río Cuarto (Las Higueras y Berrotarán): 20 mm.
Cruz del Eje y Tulumba: 10 mm.
San Javier: 10-14 mm.
Pocho (Salsacate): 10 mm.
Río Primero (Obispo Trejo): 15 mm.
San Alberto (Mina Clavero): 20 mm.
A pesar de la intensidad de la lluvia, no se reportaron daños graves ni inconvenientes mayores en la mayoría de los sectores. Las autoridades locales permanecen en alerta, sobre todo en las zonas serranas, donde la combinación de lluvia y vados crecidos puede generar situaciones de riesgo para la circulación.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para distintos puntos de la provincia, y recomiendan a la población extremar precauciones en rutas y caminos de montaña.
