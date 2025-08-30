Cuales son los cortes en la Costanera de Córdoba tras la intensa tormenta
Las intensas precipitaciones obligaron a interrumpir el tránsito en varios tramos de la Costanera Norte y Sur. El SMN mantiene alertas por tormentas para gran parte de la provincia.
30/08/2025 | 17:18Redacción Cadena 3
FOTO: Acumulación de agua debajo del puente de Rosario de Santa Fe. (Foto: Daniel Cáceres).
Las intensas lluvias que azotaron a Córdoba entre la noche del viernes y la madrugada del sábado provocaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad y forzaron cortes de tránsito en varios tramos de la Costanera.
La Municipalidad informó que, debido a la acumulación de agua, se inhabilitó la circulación en sectores estratégicos tanto de la Costanera Norte como de la Sur. Personal municipal y de Defensa Civil trabaja en la zona para garantizar la seguridad y señalizar los desvíos.
Sectores afectados
Costanera Sur:
-Entre la subida y bajada de Hombre Urbano y el Puente Sarmiento.
-Desde el puente Santa Fe hasta el Puente Avellaneda.
-Bajo nivel del Puente Tablada.
Costanera Norte:
-Desde Puente Cantón hasta Parque Las Heras–Elisa.
-Entre la calle Ibarbalz y el Puente Bicentenario.
En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por tormentas en casi todo el territorio provincial, advirtiendo por posibles precipitaciones intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Las autoridades recomendaron circular con precaución, evitar zonas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras persistan las condiciones de inestabilidad.