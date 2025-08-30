Cuales son los cortes en la Costanera de Córdoba tras la intensa tormenta

FOTO: Acumulación de agua debajo del puente de Rosario de Santa Fe. (Foto: Daniel Cáceres).

Las intensas lluvias que azotaron a Córdoba entre la noche del viernes y la madrugada del sábado provocaron inundaciones en distintos puntos de la ciudad y forzaron cortes de tránsito en varios tramos de la Costanera.

La Municipalidad informó que, debido a la acumulación de agua, se inhabilitó la circulación en sectores estratégicos tanto de la Costanera Norte como de la Sur. Personal municipal y de Defensa Civil trabaja en la zona para garantizar la seguridad y señalizar los desvíos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sectores afectados

Costanera Sur:

-Entre la subida y bajada de Hombre Urbano y el Puente Sarmiento.

-Desde el puente Santa Fe hasta el Puente Avellaneda.

-Bajo nivel del Puente Tablada.

Costanera Norte:

-Desde Puente Cantón hasta Parque Las Heras–Elisa.

-Entre la calle Ibarbalz y el Puente Bicentenario.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por tormentas en casi todo el territorio provincial, advirtiendo por posibles precipitaciones intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, evitar zonas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras persistan las condiciones de inestabilidad.