Conmoción en La Plata: comía un sándwich por la calle, se desvaneció y murió
14/08/2025
Un hombre que caminaba comiendo un sánguche se desvaneció y murió en la vereda, en la ciudad de La Plata.
Fuentes del caso indicaron a la agencia Noticias Argentinas que se dio aviso a la Policía y al SAME, cuyos médicos constataron el deceso en el lugar y aún no trascendió la edad del fallecido ni su nombre.
Los oficiales perimetraron la zona y se abrió una investigación caratulada como "averiguación de causales de muerte".
Oficiales de la Comisaría Sexta de Tolosa y de Policía Científica trabajaban en el lugar y se desarrollaban tareas preventivas de trabajadores de Seguridad local.
El caso está a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo titular de la UFI N°17 de La Plata en turno.
