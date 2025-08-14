En vivo

Sociedad

Conmoción en La Plata: comía un sándwich por la calle, se desvaneció y murió

Un hombre falleció súbitamente en una vereda. Según testigos, caminaba cuando se descompensó.

14/08/2025 | 19:13Redacción Cadena 3

FOTO: Conmoción en La Plata: iba comiendo un sándwich por la calle, se desvaneció y murió en el acto

Un hombre que caminaba comiendo un sánguche se desvaneció y murió en la vereda, en la ciudad de La Plata.

Fuentes del caso indicaron a la agencia Noticias Argentinas que se dio aviso a la Policía y al SAME, cuyos médicos constataron el deceso en el lugar y aún no trascendió la edad del fallecido ni su nombre.

Los oficiales perimetraron la zona y se abrió una investigación caratulada como "averiguación de causales de muerte".

Oficiales de la Comisaría Sexta de Tolosa y de Policía Científica trabajaban en el lugar y se desarrollaban tareas preventivas de trabajadores de Seguridad local.

El caso está a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo titular de la UFI N°17 de La Plata en turno.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Plata? Un hombre se desvaneció y murió en la vereda mientras comía un sándwich.

¿Quién estaba presente en el incidente? Testigos presenciaron el hecho y dieron aviso a las autoridades.

¿Cuándo ocurrió este suceso? Ocurrió el jueves 14 de agosto de 2025, según la información reportada.

¿Dónde sucedió el hecho? El incidente tuvo lugar en la ciudad de La Plata.

¿Cómo se manejó el caso? La Policía y el SAME intervinieron y se abrió una investigación sobre las causales de muerte.

[Fuente: Noticias Argentinas]

