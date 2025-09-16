Condenan al hermano de "Fran" Riquelme por crímenes en Ludueña y Empalme

Jonatan Riquelme fue condenado a ocho años de prisión efectiva tras un acuerdo de procedimiento abreviado homologado este martes 16 de septiembre por el juez de primera instancia Mariano Aliau. La condena contempla su rol como jefe de una asociación ilícita y su participación en un hecho de abuso de arma de fuego, además de la portación del arma utilizada.

El proceso fue llevado adelante por los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, quienes le atribuyeron a Riquelme el liderazgo de una organización criminal que operó desde marzo de 2021 hasta junio de 2023 en los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial de Rosario.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Violencia en Rosario. Empalme Graneros: joven detenido y secuestro de celulares por amenazas En una vivienda de pasillo ubicada en la planta alta del inmueble, se concretó la detención de Axel Leonel R., de 24 años. En los próximos días será llevado a una audiencia imputativa.

/Fin Código Embebido/

La estructura delictiva estaba compuesta por al menos 25 personas, algunas ya condenadas, otras identificadas, y varios menores de edad involucrados.

Según la investigación, la banda cometía delitos contra la vida, la propiedad, la salud y la administración pública. Entre los hechos atribuidos se encuentran balaceras, amenazas, venta de estupefacientes y homicidios.

Uno de los hechos puntualizados en la condena ocurrió el 20 de abril de 2022, alrededor de las 18:30 horas, cuando Riquelme, junto a otras personas no identificadas, efectuó disparos contra un domicilio que funcionaba como almacén en Pasaje Franco al 2000.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Violencia en Rosario. Desbarataron una red narco vinculada al clan Alvarado en zona noroeste Durante la madrugada del martes, se llevaron a cabo 15 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad por vínculos con uno de los clanes más temidos del crimen organizado santafesino.

/Fin Código Embebido/

Los disparos impactaron contra la ventana del local y dañaron electrodomésticos del interior.

Riquelme se encuentra detenido en la cárcel de Piñero, en la provincia de Santa Fe. Es considerado un preso de alto perfil. Es conocido en el ambiente criminal como "Jonita", hermano de Francisco “Fran” Riquelme, cercano a Esteban Alvarado, uno de los líderes narco más relevante de la región de Rosario y antiguo rival de la banda “Los Monos”.