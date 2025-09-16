Empalme Graneros: joven detenido y secuestro de celulares por amenazas

Un operativo conjunto de fuerzas policiales se desarrolló este martes en el barrio Empalme Graneros de Rosario, resultando en la aprehensión de un hombre de 24 años y el secuestro de cinco teléfonos celulares, vinculados a una investigación por amenazas.

El procedimiento se originó a partir de una solicitud del fiscal Leonardo Barucca, de la Unidad de Flagrancia y Turno, quien la semana pasada requirió tareas de investigación para localizar al sospechoso.

Tras trabajos de campo realizados por brigadistas en la cuadra de Cullen al 900 bis, se logró identificar la vivienda objetivo.

Este martes, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), con el apoyo táctico del Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI), procedieron al registro del domicilio.

En una vivienda de pasillo ubicada en la planta alta del inmueble, se concretó la detención de Axel Leonel R., de 24 años.

Como parte de la investigación, se incautaron cinco teléfonos celulares que eran requeridos para el caso. El detenido fue trasladado a dependencias de la PDI y en los próximos días será llevado a una audiencia imputativa para definir su situación legal.