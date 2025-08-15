FOTO: Condenan a seis años de prisión al financista de banda narco vinculada a Alvarado

Un hombre de 34 años, fue condenado este jueves a seis años de prisión por estar acusado de financiar y liderar una banda narco que acopiaba droga en Rosario y la distribuía en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un juicio abreviado homologado por el juez federal Carlos Vera Barros.

Según la información a la que accedió el portal Rosario3, la organización tenía vínculos con una célula de Francisco Riquelme, aliado del capo narco Esteban Alvarado y el 19 de febrero pasado, la Policía Federal realizó un operativo en el que detuvo a cinco personas y secuestró 40 kilos de marihuana y droga de diseño.

Tras los allanamientos, el hombre se presentó voluntariamente ante la Justicia en abril, luego de que su pareja, Oriana Ornela Vogliotti, fuera detenida mientras atendía un minimarket de avenida Francia al 1000, propiedad de ambos. Por lo que, Vogliotti fue condenada a tres años de prisión condicional.

La investigación estableció que la banda traía estupefacientes desde Buenos Aires, los almacenaba en varios domicilios de Rosario y luego los distribuía; los puntos de acopio estaban ubicados en Maipú al 1400, Presidente Roca al 1000, Casablanca al 4100 y Conscripto Bernardi al 6300.

Según los fiscales Santiago Alberdi y Matías Mené, bajo las órdenes del condenado Guido Rinaldi operaban Leonel Leandro Gómez, su hermano Jonathan (“Gordo Jony”), Enzo Miguel Olivera, Oriana Vogliotti, Stéfano Alderete, Guadalupe González Maini y Lucas Mariotti.

Leonel Gómez y Enzo Olivera fueron los primeros en caer, tras ser interceptados en Mitre al 5400 con 40 kilos de marihuana en un Peugeot 207; luego, Olivera fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, mientras que Mariotti y Vogliotti recibieron penas condicionales de tres años.

Finalmente, la causa sigue abierta con varios imputados bajo arresto, quienes podrían acordar juicios abreviados en los próximos días.