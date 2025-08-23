FOTO: Con las pericias a un celular continúa la investigación por un delito de grooming

Con las pericias a un celular continúa la investigación por un delito de grooming. El dispositivo fue secuestrado durante un allanamiento en el domicilio de un hombre vinculado a un acoso sexual por medios digitales.

En las últimas semanas, el Juzgado de Garantías N° 3 de Azul, Buenos Aires, remitió a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual N° 2 del Colegio de Jueces Capital de Tucumán, las actuaciones por un hecho de grooming, que tienen como víctima a una menor de esa ciudad.

De acuerdo a las exploraciones y análisis realizados en los entornos virtuales, un equipo de la División Cibercrimen de la Sección Delitos contra la Niñez y Adolescencia, logró determinar que el responsable de solicitar a través de una red social fotografías de índole sexual a una adolescente, sería un hombre con domicilio en calle Bernabé Aráoz al 3900.

De esta manera, contando con la respectiva orden judicial, los efectivos allanaron la vivienda del acusado, notificándolo de la investigación iniciada y secuestraron un teléfono celular, que será peritado por la Justicia para poder avanzar al respecto.