Cómo distinguir entre estafas crypto, inversiones legítimas y el juego online

En un contexto donde las estafas piramidales y el juego online proliferan, Matías Daghero, representante de Closing Bell Advisors, explicó las diferencias fundamentales entre invertir en la bolsa, participar en juegos de azar y caer en estafas relacionadas con criptomonedas.

Daghero señaló que "las apuestas deportivas son un juego, y como ir al casino, dependen más del azar". A pesar de su legalidad, advierte que "es algo que no es bueno para el crecimiento no solo de la finanza, sino también de la persona en sí misma". Resaltó la creciente difusión de estas prácticas entre los jóvenes, impulsadas en parte por la publicidad de casas de apuestas en equipos deportivos.

Sobre las estafas piramidales, Daghero explica que "son sistemas en donde los nuevos ingresantes con su aporte permiten que se le pague a los que estaban antes". Asegura que las promesas de altos rendimientos, como "un 1% en dólares diario o 10% mensual en dólares", son indicadores claros de fraude , dado que "las inversiones en Estados Unidos han tenido un rendimiento del 9% anual en dólares promedio en los últimos 100 años".

En contraste, invertir en la bolsa se presenta como una opción legítima y productiva. "Cuando uno da su dinero, compra una acción, compra un bono, lo que está haciendo es financiar a un ente, ya sea a una empresa o a un gobierno", explica Daghero .

"Esto no solo permite que las empresas crezcan, sino que también contribuye a la reactivación de la economía", indicó.

Cómo saber si una inversión en la bolsa es legítima

Para aquellos interesados en invertir en la bolsa, Daghero recomienda verificar el registro de agentes ante la Comisión Nacional de Valores. "Si no está allí, no entres porque no está regulado", advierte. También sugiere investigar el historial de rendimientos del asesor financiero, enfatizando que "si alguien te promete rendimientos que superan lo que rinde el mercado, no es claramente un buen asesor".

Por último, Daghero subrayó la necesidad de discernir entre opciones de inversión seguras y prácticas riesgosas, instando a los inversores a informarse y actuar con precaución en un entorno financiero cada vez más complejo.

Entrevista de Giuliana Piantoni