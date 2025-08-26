Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna asistirán a mediación por uso indebido de imagen
La audiencia comenzará a las 10:30.
26/08/2025 | 20:05Redacción Cadena 3
FOTO: Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna asistirán a mediación por uso indebido de imagen
Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona fueron citadas a una mediación por el documental basado en el juicio por la muerte del célebre futbolista, protagonizado por la jueza Julieta Makintach, en el marco de una causa iniciada por María Carmen de Irigoyen por presuntos “daños y perjuicios por uso indebido de imagen”.
Fuentes allegadas a la agencia Noticias Argentinas indicaron que el conflicto está relacionado con “Justicia Divina”, en el cual se habría utilizado la imagen de la denunciante sin autorización.
Según el escrito, se reclama una compensación económica por los supuestos perjuicios causados por esa exposición pública y también se encuentra involucrada la productora La Doble S.A., responsable del contenido audiovisual.
La audiencia fue convocada para este miércoles 27 las 10:30 en las oficinas de la calle Viamonte 524, piso 2, oficina 12, donde la parte requirente estará representada por el abogado Diego García Fernández Sáenz, mientras que las demandadas deberán asistir de forma presencial a la audiencia.
Además, se incluyó un listado de cuatro mediadores habilitados en caso de que se solicite un cambio del profesional designado, entre ellos están Mariana Baya Casal, Andrea López Attias, Susana Fernández y Mara Orlando.
Lectura rápida
¿Quiénes están involucrados en la mediación?
Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona están citadas a la mediación.
¿Por qué se lleva a cabo la mediación?
Por presuntos daños y perjuicios por uso indebido de la imagen en el documental “Justicia Divina”.
¿Quién es la denunciante?
La denunciante es María Carmen de Irigoyen, quien reclama compensación económica.
¿Cuándo es la audiencia de mediación?
La audiencia está programada para el miércoles 27 a las 10:30.
¿Dónde se realizará la mediación?
En las oficinas de la calle Viamonte 524, piso 2, oficina 12.
[Fuente: Noticias Argentinas]