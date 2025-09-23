Cippec destaca la necesidad de reformas para el crecimiento en Argentina

El Cippec impulsa un diálogo sobre futuro del trabajo y sistema previsional en Córdoba.

Gala Díaz Langou, directora ejecutiva, destacó en diálogo con Cadena 3 la importancia de salir de la coyuntura actual y centrarse en el crecimiento a largo plazo en Argentina. Díaz Langou afirmó: "Sin crecimiento, la Argentina no es viable".

La disertante enfatizó la necesidad de discutir las condiciones que permitirán el crecimiento del país. "Hay que mantener un equilibrio fiscal, tener instituciones más sólidas y enfocarnos en ser más productivos y competitivos", señaló.

Sobre el rol del Estado, Díaz Langou sostuvo que debe ser "un Estado mucho más inteligente" que planifique a futuro y remueva obstáculos para los sectores productivos. Mencionó la importancia de las reformas previsional, fiscal y laboral, así como la infraestructura necesaria para el desarrollo.

La educación también juega un papel crucial. "Sin educación es imposible lograr el crecimiento y la inserción laboral de la población", advirtió. Agregó que la formación actual no se adapta a las necesidades del futuro: "Hoy la población se sigue formando como si estuviésemos en 1970".

Finalmente, Díaz Langou compartió su visión sobre el futuro del país: "Si no hacemos nada, nos iremos a una Argentina distópica. Si queremos la Argentina utópica, tenemos que trabajar y eso se empieza hoy".

Informe de Gonzalo Carrasquera.