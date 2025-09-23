En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cippec destaca la necesidad de reformas para el crecimiento en Argentina

La directora ejecutiva Gala Díaz Langou destaca en diálogo con Cadena 3 la importancia de centrarse en el crecimiento a largo plazo.

23/09/2025 | 16:41Redacción Cadena 3

FOTO: Gala Díaz Langou, Directora Ejecutiva de CIPPEC.

  1.

    Audio. Cippec destaca la necesidad de reformas para el crecimiento en Argentina

    Viva la Radio

    Episodios

El Cippec impulsa un diálogo sobre futuro del trabajo y sistema previsional en Córdoba.

Gala Díaz Langou, directora ejecutiva, destacó en diálogo con Cadena 3 la importancia de salir de la coyuntura actual y centrarse en el crecimiento a largo plazo en Argentina. Díaz Langou afirmó: "Sin crecimiento, la Argentina no es viable".

La disertante enfatizó la necesidad de discutir las condiciones que permitirán el crecimiento del país. "Hay que mantener un equilibrio fiscal, tener instituciones más sólidas y enfocarnos en ser más productivos y competitivos", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el rol del Estado, Díaz Langou sostuvo que debe ser "un Estado mucho más inteligente" que planifique a futuro y remueva obstáculos para los sectores productivos. Mencionó la importancia de las reformas previsional, fiscal y laboral, así como la infraestructura necesaria para el desarrollo.

La educación también juega un papel crucial. "Sin educación es imposible lograr el crecimiento y la inserción laboral de la población", advirtió. Agregó que la formación actual no se adapta a las necesidades del futuro: "Hoy la población se sigue formando como si estuviésemos en 1970".

Finalmente, Díaz Langou compartió su visión sobre el futuro del país: "Si no hacemos nada, nos iremos a una Argentina distópica. Si queremos la Argentina utópica, tenemos que trabajar y eso se empieza hoy".

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué tema aborda el Cippec? Impulsa un diálogo sobre el futuro del trabajo y el sistema previsional en Córdoba.

¿Quién es Gala Díaz Langou? Es la directora ejecutiva del Cippec y destacó la importancia del crecimiento a largo plazo en Argentina.

¿Cuál es la opinión de Díaz Langou sobre el crecimiento? Afirmó que sin crecimiento, Argentina no es viable.

¿Qué reformas menciona Díaz Langou como necesarias? Habla de reformas previsional, fiscal y laboral, así como de la infraestructura necesaria.

¿Cuál es la visión de Díaz Langou sobre el futuro del país? Advierte que sin acción, Argentina podría volverse distópica, pero con trabajo se puede alcanzar una utopía.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho